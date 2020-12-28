「兩度赴北京出差」他無症狀確診！　大連18月大男嬰染疫

▲入冬以後，大陸本土新冠肺炎疫情爆發。（圖／路透社）

記者鄭思楠／綜合報導

深圳衛健委27日新增1名新冠肺炎無症狀感染者，該名男患者本月曾2次到北京出差。同日，大連市新增5例確診病例，其中一名確診患者為18個月大的男嬰。

深圳公布確診患者行動軌跡，王姓男患者現年27歲，居住於深圳市寶安區海安苑1幢，於本月7日至12日、21日至25日曾先後兩次到北京出差，其餘時間均在深圳。他於本月6日、14日及20日曾先後3次到寶安區人民醫院接受核酸檢測，結果均為陰性，直到上周六（26日）從北京返回深圳後，當天下午到寶安區人民醫院進行核酸檢測，隔天凌晨初篩結果呈陽性，隨即被救護車送到寶安區人民醫院隔離病房留觀。

深圳市疾控中心完成複核，核酸檢測結果也為陽性，血清抗體檢測為陰性。王男隨即被轉到深圳市第三人民醫院應急院區，經專家組診斷，他為無症狀感染者，目前情況穩定。

經初步判定，截至27日早上7時，王男的密切接觸者共有57人，當中48人為同一航班的密切接觸者。另外，密切接觸者的密切接觸者則有2人。以上59人均已追蹤到，將接受集中隔離醫學觀察。

此外，大連發布官方微博公布，2020年12月27日0時至24時，大連市新增本地5例確診病例，新增3例本地無症狀感染者，均已轉運至省集中救治大連中心隔離治療，正在對密切接觸者、密切接觸者的密切接觸者進行全力排查並實施集中隔離醫學觀察。據悉，其中1名18個月大的男嬰和31歲的媽媽一同確診。

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