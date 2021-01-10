學測國文3大命題方向　補教師：依測驗時間增加準備題量

▲補教師認為，大量閱讀已是時勢所趨，考生必須訓練並強化閱讀能力。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

大學學測將於1月22日、23日登場。國文補教師曾正表示，近年來國文科考試內容已逐漸朝新課綱方向命題，大量的閱讀、情境化考題、跨學科整合性題組是試題特色。目前規畫建議，依測驗時間配置，增加題量，測驗「基礎」語文、文學與文化知識的理解與應用能力，同時適度評量考生長文閱讀的能力。

「命題次數多寡是在準備核心古文時，可參考的方向」曾正說明，目前為止的出題頻率較高次數而言，為〈出師表〉、〈馮諼客孟嘗君〉、〈師說〉、〈始得西山宴遊記〉、〈燭之武退秦師〉、〈桃花源記〉、〈項脊軒志〉、〈廉恥〉、〈左忠毅公逸事〉、〈台灣通史序〉、〈諫太宗十思疏〉等十一篇。考前就題解作者、文章內容等宜再詳加讀熟。

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曾正表示，近年學測考題屬於「文白各半」的趨勢，核心白話文閱讀理解首重以下各篇，包含，琦君〈髻〉、楊牧〈十一月的白芒花〉、陳列〈玉山去來〉、簡媜〈夏之絕句〉、魯迅〈孔乙己〉、賴和〈一桿「稱仔」〉、洪醒夫〈散戲〉、徐志摩〈再別康橋〉、紀弦〈狼之獨步〉、鄭愁予〈錯誤〉、白萩〈雁〉，其時空背景及文章深意等更應充分準備。

曾正進一步分析各考題類型，基礎形音義部分，曾正建議可針對高中五冊相關課文、延伸字詞，多分辨、背誦，尤其是在分冊語文練習中，有大量的相似字音、字形區別練習。考前快速翻閱古文三十篇章及翻譯，對於題目的理解及判斷甚有幫助。





▲大學學測將於1月22日、23日登場。（圖／記者林敬旻攝）

成語題型部分，曾正表示，近五年維持「每年一至二題」的出題頻率，大多為課文相關成語或是日常生活中常用成語，特別要注意及辨析成語意義判讀、誤用辨識、填空、比較異同、量詞使用等等，此外古今語詞常因時代變遷而產生意義上的轉變，更應謹慎判斷。

對於修辭題，曾正說，平均一年一至二題，出題頻率穩定，「修辭格判斷」皆有給出明確的定義、清楚的例句，不用死背繁瑣或各出版社定義不同的修辭名詞，藉著題目給予的說明指示，冷靜判斷選項中相似的語句即可。

針對句意理解、閱讀，曾正指出，取材出自課內的約占25％，出自課外的占75％，對課外素材的閱讀理解以及長篇閱讀能力，仍是大考的主要趨勢。閱讀題組會視文字量多寡以及篇旨的豐富度，設計二到五個小題，分別測驗考生擷取與檢索文本訊息、統整與理解文意，以及分析與推論篇旨或作者言外之意等語文思辨能力。

曾正最後也說到，除了基本語文外，近年提倡國文與各個學科的結合，例如研究用試卷中結合歷史分析戚繼光戰無不勝的緣由、引述《科學》雜誌收錄美國大學教授所做的實驗搭配圖表等，強調整合運用知識和技能、解決問題，包括閱讀理解、邏輯推理、圖表判讀、批判思考等。此類題型的基礎在於相關資訊的整合分類、判讀趨勢並分析其中的原因，考生須多加注意。