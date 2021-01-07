國中會考5/15、16登場　簡章免費下載連結看這邊

▲國中會考於5月15日、16日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110年國中會考將於5月15日、16日舉行，各考區簡章8日起於全國18個考區試務會及大陸考場試務會網站同步公告，並提供免費下載，透過110年國中會考全國試務會網站也可連結，各考區試務會並將販售紙本簡章。教育部提醒考生留意期程，避免非必要的出國，以免因嚴重特殊傳染性肺炎全球疫情持續嚴峻，而影響應試。

國中會考科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以國民中小學九年一貫課程綱要國中階段能力指標為命題依據，除寫作測驗考1篇作文、英語（聽力）為3選1的選擇題型、數學科包含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。其中，英語（閱讀）及英語（聽力）加權分數比例為80:20，數學科選擇題及非選擇題加權分數比例為85:15。

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▲110年國中會考考程表。（圖／教育部提供）

教育部表示，國中應屆畢業生除經直轄市、縣（市）政府核准外，均應參加國中教育會考，一律免收報名費，由就讀學校於3月11日至13日集體報名。個別報名的非應屆國中畢業生或持國外學歷、大陸學歷的學生，酌收報名費500元， 3月8日至10日先自行上網填寫報名資料後，再於3月11日至13日親至考區試務會報名。4月9日寄發准考證，6月4日寄發成績通知單並開放網路查詢成績。

教育部提到，身心障礙、重大傷病及突發傷病考生可依需求提出考試服務申請，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、應考服務及輔具等項目。聽覺障礙考生無論聽障等級，均可申請免參加英語（聽力）考試，其英語（閱讀）等級即為英語整體等級，並依英語（閱讀）答對題數加註標示。

110年考試時程為，第一天上午考社會、數學，下午考國文、寫作測驗，第二天上午考自然、英語。其中，英語科採2階段方式進行，先考英語（閱讀）60分鐘、休息30分鐘、再考英語（聽力）25分鐘。每天第一節考試說明自8時20分開始。如有需要使用帽子、口罩、耳塞等用品，應以不影響辨識面貌為原則，並配合監試委員檢查。此外，考生務必熟悉試場規則與違規處理方式，並落實遵守規定，尤其不可攜帶非應試物品，數學科不得攜帶量角器或附量角器功能等文具，以免違規。

教育部提醒，因應國際疫情持續嚴峻，為保護個人安全與避免不可預期狀況，請考生與家長遵守中央流行疫情指揮中心發布的防疫規範，安排年節旅遊與個人假期時務必審慎，避免非必要的出國旅遊，以免影響應考權益。