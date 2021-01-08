考生「量體溫地點」公布！大學學測1/22、23登場

▲學測將於1月22日至23日登場。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度學測將於1月22日至23日登場，共計128,606人報考。大考中心指出，此次學測「試場分配表及考試地點」及「量測檢測站地點」已於今（8日）公布，考生可至大考中心網站查詢，同時也提供電話語音（02-23643677）查詢；提醒考生，本次入場考試前須配合量溫，請考生先行上網查覽，以利考試當日能快速進入分區學校量溫及應試。

根據大考中心統計，今年各科選考人數分別為，國文128,430人、英文128,234人、數學126,587人、社會107,989人、自然97,009人。

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大考中心說明，各分區考場學校將於1月21日（四）下午2時至4時，開放供考生查看試場。本次考試，每間試場已於考前完成消毒作業，故不開放進入試場內，考生可於試場外查看座位安排。提醒考生與家長，進入分區時，均須配合量溫並戴口罩，經量測發燒者不得進入考場。

▲大考中心今日公布試場分配表、考試地點及體溫量測站地點。（圖／記者李毓康攝）

大考中心表示，考試當日考生進入考場時須出示專用入場識別證及應試有效證件正本，戴口罩並配合體溫量測。各分區於上午7:30開始量溫，請考生盡量提早出門以避開入場時的人群聚集。未攜帶入場識別證之考生，可至考（分）區指定地點由試務人員協助確認身分後補發。未攜帶應試有效證件正本之考生，若由親友補送，配合防疫規定，請其送達 考（分）區門口，由考（分）區入口處服務人員簽收、發給送達證明，送達時間 以簽收時間為準，並請考生於該節考試結束後，前往試務辦公室領回補送之證件。（應試有效證件正本包括：國民身分證、有照片之健保卡、駕駛執照、中華民國身心障礙證明、護照或居留證）。

▲學測考程表。（圖／大考中心提供）

大考中心也提到，考生如因身心或特殊狀況致無法戴口罩，未及於報名期間申請免戴口罩應試者，請依大考中心公告之突發傷病申請方式，檢具診斷證明書向本中心或考區申請，經審查核可者將移至特定分區之少人試場，並免戴口罩應試。