12.8萬考生報考學測創新低！　開8試場供檢疫考生應試

▲大學學測22日、23日登場。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

110學年度大學學測將於22日、23日舉行（週五、六）。大考中心今（６日）召開記者會說明學測規定，大考中心主任周兆民表示，因學測沒有安排補考，因此這次將提供8個試場供自主管理、居家隔離、居家檢疫等3類考生應考；另外，所有考生將依日前考試規定，全程戴口罩、試場氣窗開5至10公分、不得陪考等規定應試。

今年有12萬8606名考生報名學測，報考人數史上新低。周兆民說明，考生分別在33考區、3219個市場舉行，今年5個考科當中，選考國文科人數最多，達到12萬8430人，其次為英文科的12萬8234人，而選考5科的人數也最多，達到7萬7554人。

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▲大考中心說明學測規定。（圖／記者崔至雲攝）

周兆民表示，這次學測按照往例，全國89個考分區採單一入口進場、多條動線量體溫；每天早上7時30分開始量溫，比過往提早30分鐘；試場開對角窗戶5到10公分保持通風，另外，考生出入考分區請出示大考中心配發的水藍色識別證，識別證遺失可申請補發。

大考中心另提醒，過去最多違規案件是考生忘了帶應試有效證件，包括身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照，今年還新增身心障礙證明。學生證無論有沒有照片，都不是應試有效證件。

▲大考中心主任周兆民。（圖／記者崔至雲攝）

而針對仍在居家隔離、居家檢疫、自主健康管理的考生，周兆民說明，大考中心將在北中南花蓮台東及金馬澎湖等8個分區設置隔離考場，上述考生將由防疫專車接送，另外，這次學測一樣設有大陸考場，包括華東三間試場、東莞五間試場，共318名考生報考。