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學測英文考前看這些！補教師提5大重點：新冠肺炎、萊豬多注意

▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲110學年度大學學科能力測驗將於1月22日至23日舉行。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

今年學測是舊課綱銜接108新課綱的重要轉捩點，吳限定律英文科老師Felipe指出，近兩年考題內容屬靈活多元且生活化，常有許多熱門議題或搭配圖片表格的考題方式，甚至有些需要做簡單的數學計算或搭配其他學科的知識作應用，考生除了做好準備外，更需多複習歷屆試題及模考卷了解出題方向及常見的單字句型及文法內容。

Felipe提到，英文考題中詞彙題及綜合測驗重視基本功，除了考前需再複習第一冊到第五冊單字及文法句型外，更需要從過去的考卷及筆記中多注意同義字、相似字、搭配字或相關字。

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Felipe表示，綜合測驗上需要複習單字及文法的「三大子句」、「九大時態」、「主動被動」、「分詞V-ing vs. V.p.p.」、「不定詞(to V)及動名詞 (V-ing)」、「轉接詞」、「假設語氣」、「強調句型」、「倒裝句」之外，更需要注意副詞及片語是此大題常考重點，片語種類多且繁雜，可參考最常見的狄克生片語或其他相關書籍。

Felipe說明，文意選填一定要善用刪去法把答案限縮至2-3個以內，先填入確定的答案空格抓基本分再來抉擇不確定且猶豫的空格，近幾年除了閱讀測驗的內容越來越生活化或提到專業知識外，文意選填的文章內容也有這樣的趨勢，要注意文章內容可能會提及專業知識領域或生活化的內容。

▲▼108年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲補教師提醒考生，考前可快速複習近1-2年重要時事文章，了解目前全球趨勢。（圖／記者李毓康攝）

針對閱讀測驗，Felipe分析，該題型相較前三大題更顯重要，由於閱讀測驗可在文章內找到線索、相似字或推論出來，因此要善用文章內的每一個訊息，若問文章主旨，則需先了解該篇文章的內容大綱，大綱多半在首段或結尾段。若問粗體單字題，則由前後文去判斷並適當猜測該字意思、若為是非題，則由選項去文章中找答案並做刪去。

對於手寫題，Felipe表示，需謹記S+V，注意時態、語態、作文重視架構、邏輯及流暢性。翻譯題首先要先判斷句子主詞動詞後，在看是否有特定句型要使用，並且注意關鍵字的翻譯。此外，在整體時態使用及一致性上和主被動要多加留意，若考試當下無法想到關鍵單字，要多加善用不同的單字去描述，如: get取代acquire，翻譯題為分段給分，有寫有分，不要留空。

最後，Felipe提醒考生，考前可快速複習近1-2年重要時事文章，了解目前全球趨勢，包含，種族議題(美國佛洛伊德事件)、性別平權(台灣同志婚姻法案)、自然環保議題(塑膠汙染、全球暖化、北極冰山融化、氣候變遷)、各國特色節慶及飲食(墨西哥亡靈節、日本祭典)、科技議題(黑洞照片、SpaceX火箭、智慧型穿戴裝置、VR、AR、社群媒體活耀引起的直播等現象)、國際時事(美國總統大選、美中貿易戰、2020東京奧運延期、日本改國號、巴黎聖母院大火、澳洲野火、黎巴嫩港口爆炸、香港國安法、湖人球星Kobe黑豹影星Chadwick Boseman逝世)、台灣本土議題(COVID-19、口罩實名制、防疫措施、美國進口牛豬肉)。

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