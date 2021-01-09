反制美禁令　陸頒「阻斷外國法律」辦法

▲面對美方科技封鎖、以行政命令限縮中企，大陸也推出反制措施，並加速研發自主高端晶片。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／綜合報導

為降低美國對中資企業禁令、制裁的影響，並予以反制，中國商務部9日頒佈《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》。按照該辦法，在中國大陸的管轄權內，若有出現因外國的法律、措施，損害中國企業、公民權益的情形，中方可責令豁免、中止適用，並採取「必要反制」和要求補償損失。

辦法第一條指稱，制定目的是為了阻斷外國法律與措施不當域外適用對中國的影響，維護國家主權、安全、發展利益，保護中國公民、法人或者其他組織的合法權益，根據《中華人民共和國國家安全法》等有關法律，制定本辦法。

▲中華人民共和國商務部。（圖／CFP）

適用範圍上，包括外國法律與措施的域外適用違反國際法和國際關係基本準則，不當禁止或者限制中國公民、法人或者其他組織與第三國（地區）及其公民、法人或者其他組織進行正常的經貿及相關活動的情形；另中國締結或參與國際條約、協定規定的外國法律與措施域外適用情形，則不適用此辦法。

辦法明定，若經工作機制評估，確定外國法律與措施，有違反國際法、對中國主權、安全、發展利益，公民或法人權益產生影響等不當域外適用情形，國務院商務主管部門可發布「不得承認、不得執行、不得遵守有關外國法律與措施的禁令」。

辦法指稱，中國公民、法人或其他組織根據辦法，受到損失的，政府部門可以給予必要支持，不遵守官方禁令者，責令限期改正，可處以罰款；當事人若遵守外國法律與措施，侵害中國法人、公民或組織權益，後者可提起訴訟，要求賠償損失。

辦法內容還包括相關豁免規則，以及於第十二條列明，對於外國法律與措施不當域外適用，中國政府可以根據實際情況和需要，採取必要的反制措施。

根據中國商務部公告，《阻斷外國法律與措施不當域外適用辦法》全文共十六條，經國務院批准，自公布之日（2021年1月9日）起施行，署名人為商務部部長王文濤。

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▼美國總統川普任內，中美貿易戰有來有往。（圖／達志影像／美聯社）