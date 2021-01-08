馬文君：克拉芙特只是煤炭業老闆娘兼川普的大金主

▲美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）。（圖／達志影像）

記者蘇晏男／台北報導

美國駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）將於1月13日至15日訪問台灣，並會晤總統蔡英文、外交部長吳釗燮等人。對此，國民黨立委馬文君指出，克拉芙特擔任美駐加拿大使前無外交經驗，只是位煤炭業老闆娘兼美國總統川普的大金主。

另外，針對國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）宣布克拉芙特訪台「不在台美共同發布的規劃內」一事，她則批評，台灣現在是美國的「屬地」還是「殖民地」？

馬文君8日在臉書寫道，基於「有朋自遠方來，不亦樂乎」的待客之道，理應誠摯歡迎克拉芙特訪台，但她則認為，此刻正值美國政權交接之際，外交部甚至總統府有必要對台灣人民交代3個疑問，包括：第一，候任總統拜登（Joe Biden）埋單嗎？

馬文君指出，川普、蓬佩奧任期進入倒數，而克拉芙特當初被任命出任駐聯大使時爭議就很大，在參議院表決僅以56比34票通過，即將執政的民主黨甚至只有5票支持。所以，克拉芙特此行銜川普與蓬佩奧之命訪台，拜登政府買單嗎？

第二，克拉芙特訪台談什麼？馬文君表示，克拉芙特被川普任命出任駐加拿大大使之前，幾乎全無外交經驗，是位煤炭業的老闆娘，兼川普大金主之一。甫上任駐加拿大大使時，曾接受採訪被問到是否相信氣候變遷，結果竟回答尊重「兩方的說法」。

馬文君提到，回想去年，美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）以「防疫」之名來台，結果卻強推萊豬。曾經是煤炭業「說客」的美國環保署長一度也要訪台，但被美國媒體揭露擋下，如今「老闆娘」出馬，又要談些什麼？

第三，中華民國成屬地嗎？馬文君指出，有媒體報導，蓬佩奧宣布克拉芙特訪台「不在台美共同發布的規劃內」，還引述了不具名的「涉外人士」稱，希望「能來就來，變成常態」。

她質疑，這是什麼意思？如今美國官員訪台，都由美國片面宣布？不用事先照會我方，與我方磋商？想來就來？能來就來？如果報導屬實，請問外交部，台灣現在是美國的「屬地」還是「殖民地」？如果報導不實，請外交部嚴正駁斥。

另外，根據外交部跟使團透露資訊，克拉芙特訪台期間除拜會蔡英文、吳釗燮外，也將於外交部「外交及國際事務學院」發表演說，就我國際參與及聯合國事務進行交流。

▼馬文君8日臉書發文。（圖／翻攝自Facebook／立法委員 馬文君，點圖可放大）

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