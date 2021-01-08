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合歡山賞雪全攻略！雪季交通疏導管制啟動...上山不可不知

▲▼合歡山雪季來臨了，為維護雪季期間交通順暢及遊客安全，太管處採取管制措施，請上山賞雪及用路民眾配合。（圖／記者王兆麟翻攝）

▲▼合歡山雪季來臨，為維護雪季期間交通順暢及遊客安全，太管處採取管制措施，請上山賞雪及用路民眾配合。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

合歡山雪季來臨了，為了維護雪季期間交通順暢及遊客安全，太魯閣國家公園管理處及各相關單位共同執行「合歡山雪季期間交通疏導管制措施」，遇下（積）雪時實施交通管制，未遇下（積）雪時則採取交通疏導，請上山賞雪及用路民眾配合。

太管處表示，以台14甲大禹嶺-武嶺-翠峰路段為疏導管制區域，管制實施期間（雪季期間）自110年1月1日起至3月1日止共計60天，實施的路段為台14甲線公路大禹嶺經小風口、合歡山遊客服務中心、武嶺、昆陽、鳶峰至翠峰路段，並以春節連續假期（2／10至2／16）及每週星期例假日為「雪季管制重點期間」，實施的方式如下：

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一、雪季期間：遇下（積）雪時實施交通管制，未遇下（積）雪時實施交通疏導。
二、交通疏導期間大禹嶺至合歡山遊客服務中心及翠峰以上路段，視兩地停車空間（鳶峰、武嶺、昆陽、小風口）及交通擁擠狀況彈性開放車輛通行。
三、雪季期間，遇下（積）雪或路面結冰時，依公路主管單位發布之交通管制資訊，除公務車及剷雪車外，禁止各類車輛通行。進行緊急剷雪期間，該路段全部封閉，剷雪完成後，得視雪況、路況開放加掛雪鏈車輛通行；惟各類機、慢車（含大型重型機車）一律禁止進入管制路段。
四、下（積）雪或路面結冰時，有關甲、乙類大客車及超過3.5噸大、小貨車，禁止進入管制路段。未遇下（積）雪時，依現行公告規定彈性管制。
五、雪季期間，遇路面積雪或結冰時，自晚上17時至翌日7時，並視實際情況進行預警性封閉管制路段，積雪道路如須實施夜間封閉，相關訊息發布於當日下午15時前確認。
六、台14甲線武嶺至合歡山遊客服務中心路段，因坡陡彎急且路面極易結冰，靠山崖側禁止停車以維交通順暢及安全。

▲▼合歡山雪季來臨了，為維護雪季期間交通順暢及遊客安全，太管處採取管制措施，請上山賞雪及用路民眾配合。（圖／記者王兆麟翻攝）

太管處提醒遊客，上山賞雪前請先查明雪況及路況，同時除了要瞭解自身的身體狀況及備妥禦寒裝備，也要檢視交通工具是否合適，如車輛是否老舊、馬力夠不夠、是否具有四輪傳動的功能、車子的油、水是否正常、具有抗凍功能等。至於車輛用的雪鍊，建議在山下先行購買或租用，並學習如何裝拆，太管處特別製作雪鍊裝拆教學影片，教導遊客自行裝拆雪鍊，可省下裝拆費用，民眾可上太管處網站及YouTube網站瀏覽。

太管處特別強調，雪季期間山區垃圾清運困難，請遊客務必將隨身垃圾帶下山，以維護合歡山的美麗清新景觀，如遇流動攤販，也切勿購買商品，以保障自身權益。此外，如有合歡山賞雪及路況相關問題歡迎洽詢。

►他奶奶的美麗小秘訣
 

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