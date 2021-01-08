寒流發威！大屯山降雪吸引民眾追雪　淡水警啟動交通管制

▲寒流來襲大屯山降雪，警方實施交通管制避免車禍意外。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

入冬以來第二波寒流來襲，大屯山8日凌晨1時氣溫降到零下0.8度開始飄雪，淡水警分局預期將湧入大量賞雪人潮，造成交通堵塞與行車安全顧慮，自8日清晨6時起，由淡水101線及101甲線往竹子湖方向實施交通管制，籲請駕駛人配合，並提醒用路人注意行車安全。

淡水警方表示，目前陽明山上氣溫只有零下1度，通往淡水的巴拉卡公路已經飄雪，路面並結冰現象，為了維護上山民眾行車安全，警方已調派警力頂著寒冷低溫實施上山車輛的疏導與管制，包含對由淡水北新路往竹子湖方向101甲線入口處，設置警告燈號與提醒路牌；以及針對前往陽明山大屯山主峰方向的車輛，進行疏導與管制，裝有雪鏈的車輛視情況放行，其餘車輛一律禁止進入。

淡水警方強調，目前大屯山積了厚厚一層白雪，且路面有結冰現象，山區道路蜿蜒視線不佳，為了民眾安全，希望遊客避免上山遊玩，若要上山務必作好保暖與車輛安檢（如加裝雪鏈）等安全措施。

▼大屯山區氣溫約零下一度，路面產生結冰現象。（圖／記者陳豐德翻攝）



►連我阿嬤用了都會發光

【更多新聞】

►案發現場／大園空難202人罹難 記者衝現場...踩到滿地殘軀碎肉！

►案發現場／母半夜託夢：好冷！我沒穿衣服在淋雨 她的手伸出後車廂指引破案

►案發現場／恐怖情人戀髮姐…共持榔頭敲破情敵頭！她遭囚1年產嬰脫困