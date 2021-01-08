合歡山白頭！追雪族「不虛此行」　警：雪鍊必備...多起打滑事故

▲▼合歡山8日清晨開始下雪，員警正忙管制並協助車輛通行。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

全台急凍部分山區降雪，合歡山8日凌晨降下今年第一場雪，中橫台14甲線上的松雪樓一早被朦上一層薄薄的白雪，氣溫一直降，反倒是許多民眾不畏寒風追雪熱情不減。尤由路面結冰，公路總局及新城分局同時呼籲，台14甲線昆陽至大禹嶺（29K到41.5K）路段，限加掛雪鍊才能通行。

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8日凌晨山上水氣足夠開始降下白雪，雖然不過薄薄一層的雪，而且隨著日出氣溫逐漸回溫，積雪稍有消退，但是合歡山追雪民眾仍是掩不住內心的興奮，直呼「不虛此行」。

合歡所副所長阮漢魁說，小風口到武嶺路面結冰，目前已有許多車輛打滑發生交通事故，呼籲遊客上山一定要加掛雪鍊，小心慢行。

▲由於路面結冰，車輛必須加掛雪鏈才能通行。

公路總局第四區養護工程處指出，台8線榮興至洛韶（99k~151.8k）與台14甲線翠峰至大禹嶺（18k~41.5k），昨夜已先實施預警性封閉路段，今晨7點解除恢復交通，清晨派員檢視路況，管制路段台14甲線昆陽至大禹嶺29~41.5K處，由於路面結冰為了民眾安全，限加掛雪鍊通行。

公路總局呼籲，雪季期間山區道路路況難以掌握，如非必要請勿前往；行旅前務必備妥個人裝備與車輛雪鏈並關注氣象預報及道路交通資訊。

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