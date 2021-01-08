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合歡山追雪嗨翻...警淪「推車大隊」！路面結冰　車輛狂打滑受困

▲▼員警一早出動執行雪季勤務，協助多起汽機車打滑受困事故。（圖／新城分局提供，下同）

▲▼員警一早出動執行雪季勤務，協助多起汽機車打滑受困事故。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

隨著鋒面通過及寒流迅速南下，8日凌晨合歡山區降下今年第一場雪，台14甲線34公里處克難關至31公里處武嶺呈現一片雪白，台8線126公里處碧綠神木至131.5公里處慈恩則是路面結冰，合歡派出所員警一早出動執行雪季勤務，協助民眾因打滑受困事故。

▲▼員警一早出動執行雪季勤務，協助多起汽機車打滑受困事故。（圖／新城分局提供，下同）
 
合歡派出所副所長阮漢魁、警員賴彼得、李文光見今日合歡山區下起第一波雪，立即整裝出發，先駕駛巡邏車至大禹嶺安裝雪鏈，隨即前往松雪樓沿線巡視轄區道路狀況，行經至台14甲線水晶宮路段因道路結冰，許多車輛為避免打滑導致發生事故而小心翼翼地行駛，由於有些車輛尚未加掛雪鏈，導致車輛行駛較為困難。

▲▼員警一早出動執行雪季勤務，協助多起汽機車打滑受困事故。（圖／新城分局提供，下同）

▲▼為防止意外，管制車輛必須加掛雪鏈才能通行。

合歡派出所副所長阮漢魁、警員賴彼得、李文光見狀後不畏寒冷立即下車協助民眾推車，讓民眾能夠平安到達目的地；經過上午的巡視過程，合歡警已處理許多件因車輛打滑意外，提醒民眾非四輪傳動及車況不佳的車輛最好不要上山，以免發生危險。

▲▼員警一早出動執行雪季勤務，協助多起汽機車打滑受困事故。（圖／新城分局提供，下同）
 
新城分局分局長林明鋒呼籲，請欲前往合歡山區追雪的民眾，出門前請先查詢公路主管機關發布之交通管制資訊，切勿硬闖山區，並注意收聽警廣路況報導以保障自身安全。

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