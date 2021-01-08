屏東市10大易肇事路口「路殺高峰」曝　2020年死亡交通事故53件

▲屏東警分句局公佈屏東市10大易肇事路段，籲用路人遵守交通規則，確保平安 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東警分局為降低各類交通事故發生率，公佈2020年屏東市區10大易事路段，並統計轄內去年發生交通事故件數共有1萬2268件交通事故，其中死亡交通事故53件、受傷事故7688件、財物損失4527件，籲請用路人開車出門，減速慢行，確保平安。

▲▼機車事故、10大路段 。

屏東警分局說，屏東市區交通事故率以逢甲路、民生路、復興北路、復興路、中華路五叉路口發生最多，有105件；中正路與勝利路口78件次之，其餘依序為民生路與自由路口69件、民生東路與瑞光路一段路口68件、自由路與仁愛路口64件、中正路與自由路口60件、中正路與公園路口59件、和平路與建國路口57件、和生路與建南路口56件以及仁愛路與公園路口55件等。

這些路段均為市區車流量龐大的重要路口；另分析事故車種，以機車肇事率最高；而再就發生時段分析，以民眾上、下班通勤時間的08-10時及16-18時發生件數最多。

屏東警分局呼籲用路人，行經路口請務必放慢行車速度，並應遵守道路標誌、標線及號誌行駛，隨時注意車前狀況；尤其機車騎士勿因一時搶快，危急生命財產安全，未來，警方將持續「嚴正執法、持續宣導」原則，加強交通安全宣導，以增進民眾守法習慣，並針對易肇事路段加強執法能量，以期降低交通事故發生。

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