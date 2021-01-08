富王鴨肉6粉專遭爆有假！引戰網友對嗆...律師：妨害信用刑責2年

▲台中富王鴨肉店嗆外送員事件持續發燒。（資料照／記者鄧木卿攝）

記者劉昌松／台北報導

台中富王鴨肉店嗆聲外送員風波持續擴大，近日臉書出現多個富王鴨肉店粉專，傳出都和本店無關，可能被富王提告，律師分析，若粉專真的是假冒富王名號和網友對嗆，進而影響富王商譽，可能觸犯散布流言損害他人信用罪，最重可處2年以下徒刑；另有律師認為，若刑事告不成，也可用「無權代理」為由求償。

富王嗆熊貓女外送員「毛長齊再說話」後，富王鴨肉店受到網友強烈抨擊，隨即關閉臉書粉絲專頁，沒想到卻陸續冒出「富王鴨肉專門店正牌唯一」、「富王鴨肉專賣店」、「真富王鴨肉專賣店」、「新富王鴨肉專賣店」等6個同名粉專。

▲富王鴨肉店的同名粉專如雨後春筍突然冒出。（圖／翻攝自Facebook）

這些粉專有的說準備好1萬元和解，有的說「我若道歉我你爹」，言詞激烈引來更大反彈，風波延燒1個禮拜，又傳出相關粉專可能有假，正牌富王考慮提告。

律師侯冠全指出，若能證明這些假粉專刻意與消費者對嗆，使富王承受更大負面形象，商號名譽受損的富王可能依《刑法》妨害名譽罪章中，「散布流言損害他人之信用罪」提告，假粉專的經營者將面臨2年以下徒刑、拘役或科或併科20萬元以下罰金。

律師鍾芝宣則認為，因為這些粉專並沒有捏造不實或直接批評富王，刑責任構成機率不大，不過若這些粉專未經授權，就以富王名義發言，可能屬於《民法》上的無權代理行為，富王可計算因這樣的無權代理所造成損失，向假粉專經營者求償或要求道歉澄清。

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