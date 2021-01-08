小吃店老闆堅拒「與熊貓合作」　親曝3原因暖炸：不想客人不開心

▲河粉店老闆卻始終不願與熊貓等外送服務平台合作。圖與本文無關。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

許多人為求方便，都會使用外送平台點餐。作家黃大米日前發文表示，她家附近的河粉店生意很好，但卻堅持不與熊貓（Foodpanda）合作，當她問及原因，則得到「員工會受不了」、「客人不開心」、「我不想客人付這樣多錢」3個答案。老闆認為，賺錢「夠用就好」，並不是生意越大越好，否則就可能失去生活品質以及服務老客人的自在和從容。

黃大米日前在臉書上發文表示，她家附近有間河粉店的生意很好，但老闆卻始終不願與熊貓等外送服務平台合作。老闆果斷地說，熊貓確實可以讓他增加客人、生意變更好，但是廚房卻忙不來，「超載到九成，員工會受不了，現在這樣的單子剛剛好，單子太多，壓力大會出錯，客人不開心，我看了也難過。」

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住家附近的河粉店生意很好，老闆卻怎樣都不肯跟熊貓等外送服務合作，我問他為什麼？ 他果斷地說：「熊貓的外送服務會幫我增加客人，當然很好，但我廚房會忙不過來，超載到九成，員工會受不了，現在這樣的單子剛好，單子太多，壓力大會出錯，客人不開心，我... 由黃大米發佈於 2021年1月5日 星期二

老闆走向黃大米繼續說道，他覺得擁有這些老客人就夠了，他一直抱著感恩的心，要不是這些來吃飯的客人，要怎麼養大女兒呢？所以他也時常叮嚀女兒「你要謝謝這些叔叔、阿姨啊！」黃大米將目光轉向老闆的女兒身上，發現營業用的餐桌就是孩子的書桌，或許小孩會不會讀書只在於心和腦，從不是設備好壞、規模符合與否。

老闆表示，如果與外送平台合作要加乘35%，買3個排骨飯就會從300元變成405元，這樣太貴了，「我不要，我不想客人付這樣多錢。」對他來說，錢是夠用就好，並不是生意興隆才好；即便老闆看似少了些賺錢機會，但卻贏得生活品質以及服務老客人的自在和從容。

老闆總是笑容滿面，喜歡和客人聊天、開玩笑；黃大米心想，「如果生意變好，人情溫暖的氣氛就消失了」，老闆或許也是經過一次又一次的取捨，才慢慢沉澱出自我價值。

本文經黃大米授權引用