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外送哥凌晨「7度大安區街頭」等30分鐘：一句抱歉也沒有　原因傻眼

▲▼外送平台foodpanda。（圖／記者呂佳賢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者呂佳賢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

入冬以來最強寒流發威，一名外送員凌晨接單加減賺，怎料因客人設錯地址，他被迫在7度的寒冷街頭，苦苦等待半小時，冷到全身顫抖，手部也凍僵了，然而對方姍姍來遲後卻沒有一點歉意。

外送哥今在爆怨公社吐苦水，「凌晨的外送生活，碰上不知道自己住哪的客人，比比皆是。原設地址和確切地址相差6.5公里，我偉大的派單客服，居然不合規定要求我等待客人前來取餐。」

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就這樣，外送哥在7度街頭瑟瑟發抖，手套裡的雙手也已凍僵，他不禁哀怨直呼，「時間就是金錢，憑什麼要我一等再等，過了30分鐘，終於完成訂單，來了一句抱歉也沒有。」

▲地址設錯！外送哥「凌晨7度街頭」苦等30分鐘：一句抱歉也沒有　。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲當時外面氣溫僅7度，又下著雨。（圖／翻攝自爆怨公社）

最後，他忍不住呼籲，「訂餐請確認自己所在位置是否正確，訂餐後也請注意手機訊息，我們隨時會出乎意料快速抵達，說要下樓的人請別拖拖拉拉，速速下來，不然就快點開門讓我上去。」

對此，網友們紛紛回應，「辛苦了，在與時間賽跑的同時，也請注意保暖與安全」、「這世界每個人多一點同理心，真的會很美好」、「我都不太敢讓外送員等，都會提早下樓在門口等他來」、「辛苦了，如果可以，挑個空檔喝點熱的休息一下」、「這篇真的說了很多心聲」、「這天氣在外真的很冷」。

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