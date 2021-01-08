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社會 社會焦點 保障人權

屏東輕航機墜機2死「各有2至4度燒傷」　檢聯手飛安會查失事原因

▲屏東縣政府消防局上山救援輕航機 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲屏東縣政府消防局上山救援輕航機失事人員。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者洪靖宜、吳世龍／屏東報導

屏東縣一架輕航機7日失聯，消防局獲報後緊急搜救，飛機殘骸及機上的教練與乘客晚上10時許被尋獲，2人明顯死亡，送往屏東市殯儀館，轄區警方已報請屏東地檢署檢察官驗屍，查明死因。屏東地方檢察署主任檢察官陳怡利表示，其中一人全身有2、3度的燒灼傷，那另外一人是有4度的燒灼傷，真正死亡原因還有待進一步解剖鑑定。

屏東縣里港警分局於7日17時31分接獲119轉報有輕航機失聯，得知是屏東縣三地門鄉賽嘉飛行場（皆豪飛行場）的20分鐘體驗行程，由59歲林姓教練駕駛輕航機（型號2199）乘載25歲陳姓乘客，於7日14時21分起飛。不料起飛10分鐘後塔台聯繫未果，撥打2人電話亦無回應，消防單位隨即派遣搜救人員入山搜救，於當日22時許，在三地門鄉賽嘉山區尋獲輕航機殘骸及2名人員，發現現場還在起火燃燒，立即進行滅火作業，將火撲滅後，發現他們都慘遭被烈火燒身，身軀留下焚燒痕跡，明顯死亡。

▲▼屏東輕航機墜毀釀2死，陳姓學員母親淚訴，本來兒子明年要去加拿大學開飛機。（圖／記者吳世龍攝）

▲陳姓學員雙親傷心欲絕。（圖／記者吳世龍攝）

這架輕航機起飛畫面也曝光，陳姓男子在朋友陪同下到這間飛行場體驗飛行，朋友在輕航機起飛前還在旁用手機側錄，可見當時還飄著雨，看起來霧茫茫的，最後還是起飛，沒想到隔沒多久就發生憾事，後續由消防人員漏夜將遺體運送下山並聯繫家屬，8日一早已報請檢察驗屍，了解死因。

▲屏東地方檢察署主任檢察官陳怡利 。（圖／記者吳世龍攝）

▲屏東地方檢察署主任檢察官陳怡利說明調查進度。（圖／記者吳世龍攝）

屏東地方檢察署主任檢察官陳怡利表示，昨天接獲消息後，檢察長立即指派主任檢察官偕同多名檢察官成立專案小組來調查失事的原因。8日一早同步兵分兩路，有一組由檢察官來負責外勤相驗，另外一組是由主任檢察官偕同檢察官會同國家運輸安全調查委員會所屬的飛航安全調查委員會，還有交通部民航局協助調查輕航機失事的原因。

主任檢察官陳怡利說明，其中一人有全身有2、3度的燒灼傷，另外一人有4度的燒灼傷，真正死亡的原因，還是要進一步做解剖鑑定，失事原因方面，地檢署也正迅速調查相關事證。

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