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枋寮警分局轄「十大易肇事路口出爐」　警籲民眾小心駕駛保平安

▲枋寮警分局公佈轄內十大易肇事路段，籲請用路人小心慢行保平安。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲枋寮警分局公佈轄內十大易肇事路段，籲請用路人小心慢行保平安，圖警方執行交安。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為提高民眾行車安全意識，降低車禍事故發生，屏東縣枋寮警分局統計並公布2020年轄區十大易肇事路段，提醒讓用路人行經易肇事路段時，能更謹慎專注於道路狀況，並透過各社區治安會議或前往老人關懷據點，提醒鄉親務必遵守交通規則，確保平安。

▲枋寮警分局公佈轄內十大易肇事路段，籲請用路人小心慢行保平安。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲▼十大易肇事路段、警方加強交安作為。

▲枋寮警分局公佈轄內十大易肇事路段，籲請用路人小心慢行保平安。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

枋寮警分局表示，該十大肇事路段大多集中於台1線、台17線、枋寮鄉中山路及佳冬鄉中山路等車流量大的道路，分析各交通事故的肇事主因則以「轉彎未依規定」、「未遵守交通號誌」及「未保持安全距離」等因素居多，顯見民眾路權及守法觀念不足。

枋寮警方為杜絕駕駛人僥倖心態，將持續規劃實施交通大執法專案，除加強易超速台1線路段移動式測速照相取締勤務，以達速度管理目標外，並針對酒後駕車、闖紅燈、逆向行駛、轉彎未依規定、機車未依二段式左轉及併排停車等列為重點重點取締項目，提醒用路人遵守規定。

同時由交通組及各所主管加強各社區交通安全宣導，將路權觀念深植民心；另對於高齡者，宣導晨昏外出應穿著顏色鮮明或具反光材質的服裝，透過執法與宣導並進，有效降低車禍發生。

分局長簡彥匡表示，員警秉持交通執法與教育並進，也將針對常肇事路段的車禍主因，分析後研擬處置作為落實防制工作，協請道路主管機關改善道路工程，期能透過警、政、民的力量，持續降低車禍事故發生。

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