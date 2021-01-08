去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名「這3樣」：家裡沒人敢吃

▲到鹹酥雞攤「必不會點什麼」引話題。（示意圖／記者蔡玟君攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

香噴噴的鹹酥雞讓人難以抗拒，就算滿滿的罪惡感，偶爾還是要買個一大包犒賞自己。不過，通常討論到這部分，大多數人都是問「買鹹酥雞必點／夾什麼」，就有一名男網友在《爆廢公社公開版》發文，說他要換一個方式問，「廢友們你們鹹酥雞不喜歡夾的食物是什麼呢？」話題引發一陣熱議。

貼文一出，其他網友紛紛留言，「肉串加蔥的那種，不好吃就很慘，又貴」、「各類蔬菜」、「芋頭糕，炸完吃起來像吃炸肥肉」、「芋餅真的母湯」、「雞脖子不會夾」、「除了雞心……可以的話統統來一份」、「豆干，炸完超乾的」、「很貴的都不會點」、「鹹酥雞，因為每次老闆問要多少都會很猶豫」、「都喜歡～每一個都是構成鹹酥雞存在的要點～」

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其中，被超多人點到的有3種，分別是雞屁股、青椒和魚板，「不喜歡雞屁股」、「青椒！青椒！青椒」、「雞屁股，我家沒人敢吃」、「魚板跟百頁」、「米血、魚板」、「百頁，青椒，雞卡稱」、「雞皮、雞屁股（不敢吃）」、「青椒、內臟類」、「青椒、雞屁屁」、「青椒，內臟類，魷魚。」

▲雞屁股、青椒和魚板最不受網友青睞。（示意圖／記者周宸亘攝）

另外，本站日前曾報導《剩100元想吃鹽酥雞！老饕推4炸物 再曝1招「30元吃肉撐肚法」》，有網友在臉書發文，說他某日晚上飢腸轆轆，突然嘴饞，恰巧又經過鹹酥雞店家，偏偏身上只剩100元，因此好奇想問，「要怎麼點才可以呷飽飽？」

其他人馬上狂蓋教學樓，「米血+甜不辣+魚板，三樣套點滿」、「甜不辣100，保證吃到飽」、「地瓜100，還能幫助您體內排除毒氣」、「30元鹽酥雞，70元的九層塔保證撐死你」、「豆乾100元，保證飽一個禮拜」、「黑輪片買50、薯條買50保證撐。」