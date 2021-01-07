浴缸驚見「鮮紅血水」！凶手曝光...千人全笑翻：以為命案現場

▲浴缸內的水被染成血紅色。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

一名網友稍早PO出浴缸的照片，從畫面可見，他日前買的沐浴球竟將整個浴缸內的洗澡水染成血紅色，讓人看了不禁不寒而慄。不少網友一看到照片後便驚呼連連，直喊「嚇人！還以為什麼命案」、「泡澡泡到月經來」。

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▲有網友戲稱，這顆沐浴球「是地瓜球！」（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

這名網友在「爆廢公社公開版」上發文表示，「XX買的沐浴球」，同時還附上一個略帶哀怨的表情符號。從他PO出的照片可以見得，這顆沐浴球和一個手掌差不多大，顏色則為紫紅色，有網友看了戲稱「我以為是地瓜球！」

▲「血水」其實是沐浴球釀的禍。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO將沐浴球丟進浴缸後，居然「大染色」，且散出的色彩並非紫色，而是鮮艷的血紅色。紅色的染劑搭配著不斷流出的洗澡水，讓整個浴缸呈現漸層感，彷彿是大量血水，讓人看了毛毛的。

照片曝光後，立刻吸引千人按讚並留言回應，「這個好像馬桶裡的血案」、「這不就是吃了火龍果的下場」、「這讓我想到跟老婆去泡溫泉，誰知道她一下水突然紅燈亮了」、「賣家有說明整人專用嗎」、「好像經血」、「月經的血塊」、「水中生產嗎」、「命案現場」、「月經來還敢泡澡」、「血流成河」、「大概十年的月經」。