　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

裝便宜雪鍊上山賞雪！半路「刁車」落水溝　他：水溝蓋跑法不意外

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲開車上山賞雪卻發生悲劇。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

寒流讓全台急凍，全民瘋上山賞雪，由於路面嚴重結冰，部分民眾使用一般雪鍊，仍因路滑導致交通意外發生，一名網友貼出三張在宜蘭思源啞口的照片，一家人開心開著車上山看雪，卻意外在路邊「刁車」滑落水溝蓋。貼文曝光後，引來許多網友笑翻，「花錢去日本滑雪都比車子便宜」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，很多台灣人上山追雪，一家大小開著車就往山裡跑，「是不是以為SUV或房車上了雪鍊，就可以全家大小上山賞雪」，沒想到卻在路邊刁車，估計拖吊費1萬5千元至2萬元起跳，「花大錢裝雜牌雪鏈，上山用水溝蓋跑法，平時馬路都開不好了，到底哪來自信可以當雪國拓海」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲▼多輛汽車在宜蘭思源啞口刁車。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

該名網友貼出三張照片，分別是三台不同的車子掉進路邊水溝的照片，還可以看到有民眾走下車來查看車況，還笑說「宜蘭的思源啞口可以辦車聚了」。不少網友看完後都笑翻，「有錢就是任性！花1萬5可以賞雪，我們沒錢只能花150元在家賞電視」、「雪中紅的意思」、「不這樣怎麼練水溝蓋跑法，正所謂越挫越勇」。

除穿足禦寒衣物外，雪地開車必備的雪鍊如果選錯，除了可能卡在半山腰外，恐怕也會造成交通事故。仁愛警分局提醒，雪鏈分為一般型、V型與網狀型，其中V型雪鍊破冰功能最佳，才能保持行車安全，「實際在雪路行走發現，有裝V型雪鏈的車子行駛正常，而一般型之雪鏈則常發現有打滑情形」。

ET快訊
下周又急凍！　低溫「探6°C」時間點曝
快訊／高雄男落水疑凍死！　5分鐘救起仍喪命
國道塞車！　狂人「傾斜30度」鑽上護欄一路飆
KID火鍋店遭影帝打槍　黃秋生：食材掉進鍋像廚餘

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

2菲籍移工染疫「入境前+出關採檢都陰性」　待驗抗體釐清感染時間

台鐵耗資884萬委託發行4冊專書　4大面向紀錄改革蛻變內涵

金酒「牛年限量玉璽酒」飆漲6900！每瓶1萬6800　酒商：太會賺錢

裝便宜雪鍊上山賞雪！半路「刁車」落水溝　他：水溝蓋跑法不意外

為防疫忙到斷指！口罩國家隊華新辦尾牙...宣布發「4個月年終」

世界首富馬斯克心法大揭密！14歲就懂：尋找好問題比找答案更重要

明緩回溫再急凍！下周又「探6°C」時間點曝　這2天降雪機率最高

寒流強襲中風激增！高雄小港醫院1天收6病患　最年輕30歲男性

上拉拉山追雪！遭同事嗆「土包子」沒出國過　網曝1看點：超厲害

全台「道路管制」一次看！中橫公路、合歡山17時起封閉

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

江蕙錄製語音相挺許富凱，預告2月會現身小巨蛋

超級嬤寶！柴犬想跟鄰居出去玩　被媽抓回家罵...露無辜眼神討拍

台中五寶爸二度放鳥新老闆！　至今未去上班…LINE對話曝光

2000公尺「太平山莊」21:00降雪 白茫茫一片！民眾追雪成功超興奮

2菲籍移工染疫「入境前+出關採檢都陰性」　待驗抗體釐清感染時間

台鐵耗資884萬委託發行4冊專書　4大面向紀錄改革蛻變內涵

金酒「牛年限量玉璽酒」飆漲6900！每瓶1萬6800　酒商：太會賺錢

裝便宜雪鍊上山賞雪！半路「刁車」落水溝　他：水溝蓋跑法不意外

為防疫忙到斷指！口罩國家隊華新辦尾牙...宣布發「4個月年終」

世界首富馬斯克心法大揭密！14歲就懂：尋找好問題比找答案更重要

明緩回溫再急凍！下周又「探6°C」時間點曝　這2天降雪機率最高

寒流強襲中風激增！高雄小港醫院1天收6病患　最年輕30歲男性

上拉拉山追雪！遭同事嗆「土包子」沒出國過　網曝1看點：超厲害

全台「道路管制」一次看！中橫公路、合歡山17時起封閉

手都沒牽到…闊少20萬包養正妹後悔了　結果狂噴125萬還脫不了身

5分鐘就付錢！他驗收「樓中樓沒有樓梯」…傻眼：侮辱我的智商

「水金九大地的博物館」22顆特色礦石　一覽台灣十大地質美學價值

解放軍士兵又傳被印度扣留！胡錫進：下大雪「迷路」很容易發生

IU睽違3年奪「金唱片音源大賞」驚喜宣布好消息：1月中發表新歌！

基隆「高遠新村」超有味道！穿梭防空洞、登高眺望無敵海景

2菲籍移工染疫「入境前+出關採檢都陰性」　待驗抗體釐清感染時間

新冠6月結束！蘆筍占卜師曝「2021大事多」　英女王將有重要聲明

高雄警局長劉柏良回鍋警政署　半年遭換？陳致中120字重砲轟中央

林宥嘉鐵粉為偶像　熱血台北衝台南2次

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

生活熱門新聞

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

去鹹酥雞攤「絕對不夾」！網秒點名這3樣

新北業務「低胸」簽約照瘋傳！雙峰快溢出

40歲軟飯男竟劈腿5女！正宮公開他驚人性能力

全台寒流至少43人猝死　16歲少年離世

富王鴨肉今10點出面道歉！王老闆身份被起底

阿公怕孫女冷到！急幫請假罵「怎麼當媽」

真理大學突封館換鎖　張良澤嘆：想把東西拿回來

騎UBike賞雪「拖鞋哥」身分曝　從台大尬上陽明山

辣妹「低溫趴跪謝客」！網眼尖曝：不意外

更多熱門

相關新聞

她上合歡山…儀錶板亮「有人在大便的燈號」網看圖笑爆

她上合歡山…儀錶板亮「有人在大便的燈號」網看圖笑爆

霸王寒流來襲，全台各地山區傳出冰霰、降雪的消息，不少追雪族一大早就上山一睹白雪的美，但氣溫之低，有時也讓人失去正常思考與辨識號誌的能力，一名女子開車上合歡山，她看著儀錶板出現「有人在大便的燈號」擔心汽車出事還傳訊息給保養廠，最後結果笑翻所有人。

圖輯／「思源啞口」積雪增至10cm厚！

圖輯／「思源啞口」積雪增至10cm厚！

想找雪鍊出租行　「內行勸退」原因曝！

想找雪鍊出租行　「內行勸退」原因曝！

太平山積雪逾15公分！賞雪車潮「回堵6KM」

太平山積雪逾15公分！賞雪車潮「回堵6KM」

合歡山賞雪全攻略　雪季交通管制措施啟動

合歡山賞雪全攻略　雪季交通管制措施啟動

關鍵字：

刁車思源啞口賞雪爆廢公社公開版

讀者迴響

熱門新聞

追劇到一半…人妻驚覺「他打呼聲消失」狂搖叫不醒　送醫哭了

富王鴨肉小老闆7度鞠躬道歉了！

阿信唱一半「IG直播突打開」　女友視角被網友看光

蛇精男消失31天突發「我感染新冠肺炎了」

邰智源花9個月考試！為開一日公車「真的拿到職業駕照」

獨／台中5寶爸二度放鳥新老闆　還沒去上班

同事「一早請假追雪」！課長神報復：下午下班

真理大學台文館突封館　82歲國寶館長遭辱

好市多續約才能結帳　她刷會費氣炸：還沒到期

首創台灣直播平台　黃立成裸退驚人價碼爽入袋

16歲屁孩爽載國中女友　夜遊撞警遭開12槍

監獄貓困門縫2小時　伸手哀求救

五寶爸拿了4500元紅包卻不上工

《逃跑吧好兄弟》驚傳停播！

明明帶貓出門變羊駝　網：怎有脖

更多

最夯影音

更多
施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了

施柏宇突發全黑文：再見了，別再流淚　連日發文陷低潮…經紀公司回應了
采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

采子替邱鋒澤獻處女作慘遭罵翻！　直播委屈暴哭：對公司很抱歉

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

陽明山下雪了！停車場凌晨塞爆　追雪族忍寒冷下車「興奮堆雪人」

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

雪降北台灣！台北連2天急凍6°C　氣象局：強寒流來襲...明日更冷

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

全台瘋追雪！特搜4大賞雪景點 山區一片白茫茫如「銀白仙境」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面