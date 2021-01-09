裝便宜雪鍊上山賞雪！半路「刁車」落水溝　他：水溝蓋跑法不意外

▲開車上山賞雪卻發生悲劇。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者施怡妏／綜合報導

寒流讓全台急凍，全民瘋上山賞雪，由於路面嚴重結冰，部分民眾使用一般雪鍊，仍因路滑導致交通意外發生，一名網友貼出三張在宜蘭思源啞口的照片，一家人開心開著車上山看雪，卻意外在路邊「刁車」滑落水溝蓋。貼文曝光後，引來許多網友笑翻，「花錢去日本滑雪都比車子便宜」。

該名網友在臉書「爆廢公社公開版」發文，很多台灣人上山追雪，一家大小開著車就往山裡跑，「是不是以為SUV或房車上了雪鍊，就可以全家大小上山賞雪」，沒想到卻在路邊刁車，估計拖吊費1萬5千元至2萬元起跳，「花大錢裝雜牌雪鏈，上山用水溝蓋跑法，平時馬路都開不好了，到底哪來自信可以當雪國拓海」。

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▲▼多輛汽車在宜蘭思源啞口刁車。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

該名網友貼出三張照片，分別是三台不同的車子掉進路邊水溝的照片，還可以看到有民眾走下車來查看車況，還笑說「宜蘭的思源啞口可以辦車聚了」。不少網友看完後都笑翻，「有錢就是任性！花1萬5可以賞雪，我們沒錢只能花150元在家賞電視」、「雪中紅的意思」、「不這樣怎麼練水溝蓋跑法，正所謂越挫越勇」。

除穿足禦寒衣物外，雪地開車必備的雪鍊如果選錯，除了可能卡在半山腰外，恐怕也會造成交通事故。仁愛警分局提醒，雪鏈分為一般型、V型與網狀型，其中V型雪鍊破冰功能最佳，才能保持行車安全，「實際在雪路行走發現，有裝V型雪鏈的車子行駛正常，而一般型之雪鏈則常發現有打滑情形」。