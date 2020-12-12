剩100元想吃鹽酥雞！老饕推4炸物　再曝1招「30元吃肉撐肚法」

▲想吃邪惡炸物，100元吃飽懶人包。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

邪惡的鹹酥雞總是充滿罪惡感也最美味，但一不小心點太多，荷包還莫名空了！有網友求問，若身上只有100元，該怎麼點CP值高又能吃飽？掀起一票吃貨分享，其中最推4樣「米血、甜不辣、魚板與銀絲卷」，以及最狂的30元鹽酥雞吃飽法，掀起網友熱議。

一名男網友在臉書《爆廢1公社》透露，某日晚上飢腸轆轆，突然嘴饞，恰巧又經過鹹酥雞店家，偏偏身上只剩100元，因此好奇想問，「要怎麼點才可以呷飽飽？」

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文章曝光後，掀起專業吃貨報到，狂蓋千樓教學，「米血+甜不辣+魚板，三樣套點滿」、「甜不辣一百，保證吃到飽」、「地瓜100，還能幫助您體內排除毒氣」、「豆乾100元，保證飽一個禮拜」、「一份銀絲卷，可以讓你吃到各種炸物的味道」、「雞皮100你會想感覺很飽，但蠻膩的」、「全部點九層塔」、「黑輪片買50、薯條買50保證撐」。

▲澱粉類最容易吃飽！（圖／記者蔡玟君攝）



另外，如果真的無肉不歡，有網友分享點餐秘訣，「30元鹽酥雞，70元的九層塔保證撐死你」、「我家附近有100元鹽酥雞套餐」、「你要去找那種快收攤的，通常都會多送東西」、「鹽酥雞一份加2000cc可樂」、「30元就可以吃飽了，叫他蒜頭跟洋蔥加到滿，然後點鹽酥雞30元」。