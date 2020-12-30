等熱水前「先刷浴室黃垢」爆共鳴！省水達人全現身：超多用途

▲洗澡前的習慣引發網友一陣熱論。（示意圖／Pexels）

網搜小組／鄺郁庭報導

冬天到了，洗個熱呼呼的熱水澡不僅能洗掉一天的疲憊，還溫暖身心超療癒，但通常開了水龍頭之後，都要等個半分鐘才會有熱水，而這段空檔，很多人都是發呆或就讓水流掉。一位女網友就在《爆廢公社公開版》貼文，好奇問道「有沒有人會這樣？洗澡前、等熱水時……先刷浴室黃垢？」話題意外引發共鳴。

這位女網友在文中發問，有沒有人會在等熱水的時候，用冷水洗刷浴室牆面和地板縫隙的黃垢，「不然冷水時，還滿浪費的。」原PO文中還貼出一張照片，只見浴室的牆面算是很乾淨，但地上磁磚的縫隙間都有黃黃的汙垢，她則是用手拿式清潔刷要把溝槽洗乾淨。

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▲原PO會用冷水刷浴室地板縫隙。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文一出，很多人都相當有共鳴，「水桶裝起來，沖馬桶可以用」、「我都用水桶裝起來用來沖馬桶！發現省很多水」、「可以先洗手台刷牙、洗手，然後水變熱了就轉去蓮蓬頭洗頭洗澡」、「等熱水順便洗內褲」、「我也都用水桶裝，沖馬桶」、「會，刷地板、洗馬桶、刷牆壁。」

許多「省水達人」也紛紛現身，「我都用桶子接起來，然後洗毛巾，洗完還可以沖馬桶」、「我會刷地、刷牆、洗馬桶，刷到氣死，還不熱」、「我都放一個桶在那裡，水還冷的時候拿來洗洗地，有多的就放進桶裡我也會吶！不然冷水都浪費掉了」、「會先用桶子裝起來，擱一旁沖馬桶或刷洗地板用，節約能源從小地方做起。」