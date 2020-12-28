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年度10大團購美食熱銷品類出爐　雞肉霸氣包辦前3名

愛合購公布2020年十大團購美食熱銷品類（圖／愛合購提供）

▲美食團購網公布2020年十大團購美食熱銷品類，前3名都是雞肉，冠軍是健身族最愛的雞胸肉。（圖／愛合購提供）

記者洪菱鞠／台北報導

2020年受到疫情影響，拉抬宅經濟爆發成長，回顧這一年民眾在線上購買美食有哪些變化，美食團購網公布今年度10大團購美食熱銷品類，結果發現「雞肉」大受歡迎，一口氣包辦前3名，而疫情除帶動調理食品夯賣，佔6席最多，令人意外的是，橄欖油也成為熱門團購品。

根據愛合購發表2020年度10大團購美食熱銷品類，廣受健身族及減脂增肌族歡迎的「雞胸肉」，已風靡全台逾2年，在今年度更拿下冠軍，人氣品牌包括野人舒食、卜蜂食品、船山舒雞等。第2名是去年第4季竄起的「鹹酥雞」，在綠野農莊的爆紅引領下，今年持續開紅盤，也有許多中小品牌推出相關商品。第3名則是團購市場的長青品類「雞腿排」，其中，即食舒肥雞腿排今年總業績較去年暴增破1百萬元，相當可觀。

愛合購公布2020年十大團購美食熱銷品類（圖／愛合購提供）

▲2020年10大團購美食熱銷品類第2名「鹹酥雞」。（圖／愛合購提供）

愛合購公布2020年十大團購美食熱銷品類（圖／愛合購提供）

▲2020年10大團購美食熱銷品類第3名「雞腿排」。（圖／愛合購提供）

針對前3名上榜品類，愛合購行銷經理邱鈞彥分析，雞肉商品價格平易近人，像是雞胸肉單包最低只要50幾元、雞腿排單片甚至40元有找，對消費者來說性價比很高；另外，萊豬美牛爭議不斷，對消費者在採購時有很大程度的影響，尤其網路購物的習性通常需要直覺且快速，在近期購買豬肉、牛肉需要詳讀商品資料溯源的狀況下，民眾會更傾向無腦下單雞肉商品。

另外，在10大團購美食熱銷品類中，烘焙商品佔了兩席，包括第5名的泡芙及第8名的吐司厚片；受疫情帶動夯賣的調理食品共佔6席最多，除了雞胸、鹹酥雞跟雞腿排，還包括第4名的月亮蝦餅、第9名的水餃以及屬於素食的第10名麻油猴頭菇，第7名則是生鮮類的肋眼牛排，橄欖油高居第6名，是較令人意外的團購品類。

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