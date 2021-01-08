直擊！熊貓外送員冒雪騎上陽明山二子坪　兩腳踩地緩緩嚕過濕滑雪地

記者蔡玟君／綜合報導

寒流來襲，今（8日）全台高山地區紛紛傳出下雪消息，陽明山鞍部於今天清晨降下瑞雪，吸引許多民眾開車上山追雪，《ETtoday新聞雲》更直擊有熊貓外送冒雪騎機車上二子坪，非常辛苦。

▲熊貓外送員騎上陽明山二子坪。（圖／記者張榮恩攝）

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▲大屯山雪景。（圖／記者陳以昇攝）

▲潘姓民眾凌晨上山拿滑雪板在大屯山二子坪步道斜坡滑雪。（圖／記者黃彥傑攝）

陽明山今天清晨傳出下雪好消息後，從白天開始就有大批車潮搶著上山，《ETtoday新聞雲》從今天早上起在陽明山二子坪停車場連續4小時不間斷直播現場雪景，可看到許多民眾衝上山賞雪，甚至在雪地中推雪人、滑雪拍照，玩得不亦樂乎，甚至有熊貓外送員穿著雨衣一路辛苦冒雪騎上二子坪停車場，但不確定是否有人叫外送。

▲熊貓外送員冒雪騎上山。（圖／記者張榮恩攝）

ETtoday攝影師張榮恩也提醒想上山的旅客，目前二子坪雪況是雪和雨相互交換，想上山務必記得備好雪鍊，二子坪停車場外約2公里處與竹子湖都已經開始實施交通管制。

▲大屯山民眾堆雪人。（圖／記者黃彥傑攝）

台北市政府交通局表示，若氣象局發布本市山區下雪，將依下雪情形啟動交通管制，相關措施如下：

仰德大道將實施彈性管制上山，即便平日亦需有通行証方可通行。

巴拉卡公路沒有路燈，夜間視線不良，實施全面管制，只出不進。

通過各管制點需加掛雪鏈。

交通局提醒民眾注意電視新聞、警察廣播電台或交通局臺北好行App掌握路況。另台北市公共運輸處將適時增加陽明山地區公車班次，請民眾搭乘大眾運輸工具上、下山，並請注意服務路線之頭、末班車時間。