入住防疫旅館驚見「用過保險套」　清潔人員要14天後才能清理

▲北市防疫旅館驚見拆封過的保險套。（圖／免費圖庫pixabay，下同）



記者周姈姈／台北報導

防疫旅館中竟有保險套！北市某防疫旅館被檢疫者發現「床底下有拆過的保險套」，業者無奈表示，目前也無法釐清這個保險套到底何時留下的，為遵守檢疫旅館一人一室規定，清潔人員也無法進入整理，因此該檢疫者繼續留在房中，而副指揮官陳宗彥也指出，如果檢疫期間違規兩人同處一室，最高可處100萬元罰鍰。

該防疫旅館業者表示「這房檢疫者發現保險套當下就有馬上向我們反應，但因為我們不能進入居家檢疫者和隔離者的房間，目前這位先生還是繼續住在這間房裡，並沒有換房間。」換句話說，該檢疫者即使當下就有反應保險套問題，還是得繼續待到檢疫14天期滿為止。

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業者也提及，該保險套有撕開過的痕跡，掉在床底下靠近床頭的部分，可能是清潔人員整理時沒有注意到，但現在也無法確定這個保險套到底是何時留下的，且業者也強調，檢疫者偷帶人回旅館是不可能發生的，因為旅館入口有做控管，也需要填身分證，非飯店人員根本無法上樓。

▲雖然檢疫者當下就有反應保險套問題，但基於檢疫一人一室原則，該檢疫者還是得繼續待到檢疫期滿為止。



針對此次事件，指揮中心副指揮官陳宗彥指出，檢疫旅館基本要求一人一室，除非是有必須照顧者且同行返國，才能住在一起，其餘情況不行；居家檢疫期間也不允許訪客，如果違反規定依法可處10萬至100萬元罰款。

陳宗彥坦言，若保險套包裝是檢疫者入住後發現，要釐清是何時遺留並不容易，至於相關清消工作的監督，要請主管機關加強稽查。

台北市衛生局疾管科余燦華科長表示，目前沒接到相關通報，如果有具體事證，會進一步了解。