2021全球「最好用護照」日本4連霸　台灣排名曝光！免簽國再減1

▲台灣去年剛推行新版護照，右圖為放大TAIWAN字樣後的新樣式。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張寧倢／編譯

由亨利護照指數（Henley Passport Index）評比的2021年「最好用護照」名次出爐。擁有191個免簽國的日本4連霸奪冠，新加坡與南韓緊追在後，而台灣今年獲得第32名，名次雖與2020年持平，但免簽國家數量減少1個，剩下145國。

據《CNN旅遊》報導，英國國際移民顧問公司「亨利護照指數」參照國際航空運輸協會（IATA）數據，評比出2021年全球各國擁有最多免簽國家數的110個名次，且允許名次重複。日本自2018年起蟬聯4年榜首，擁有191個免簽國家，第二名則為新加坡的190國，南韓與德國以189個免簽國並列第三。

台灣2021年相較去年減少1個免簽國，以145國拿到第32名，名次持平。據本站先前報導，台灣2019年排在第29名，免簽國家數為149個；2020年排名則因降為146個免簽國家而退至第32名。

▲日本連續第4年拿下全球「最好用護照」第一名。（圖／記者陳涵茵攝）

除了日韓與新加坡外，前10名多為歐洲國家，例如：德、義、法、西班牙、葡萄牙、挪威、瑞典、芬蘭、瑞士、荷蘭等。英國與美國雖共列第7，卻因疫情實施旅行限制，美國護照持有人目前能前往的國家低於75個，英國更是不到70個。「最難用」護照前3名依序是北韓（朝鮮）、利比亞、尼泊爾與巴勒斯坦。

製作此評比的英國國際移民顧問公司亨利（Henley & Partners）表示，各國於2020年期間達成的高調簽證協議相對較少，而阿拉伯聯合大公國卻表現突出，去年簽署了數項免簽協議，其中包含在美國的斡旋之下，與以色列建交後達成的互惠免簽，使得阿聯從2006年排名62位，上升至如今的第16名，擁有173個免簽國。

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