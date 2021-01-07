新版護照1月11日正式發行　4步驟快速申請「放大TAIWAN」

▲新版護照。（資料照／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／綜合報導

外交部7日表示，新版「TAIWAN」字樣護照將於1月11日正式發行，無論原護照效期為何、身處國內或國外，民眾都可申請換發新版護照，規費也維持每本新台幣1300元（未滿14 歲孩童每本900元），歡迎民眾踴躍換發。

外交部去年9月正式對外宣布新版護照封面版本，在保留現行版本的元素與架構下，放大「TAIWAN」字樣，將英文國名「REPUBLIC OF CHINA」環繞於國徽外圈，進一步提升晶片護照封面的「台灣」辨識度。

外交部領事局長葉非比表示，新版護照的相關準備工作已完成，50萬本安全存量也驗收完畢；外交部已請駐外館處周知各國政府、機場港口海關、移民局、國際航空運輸協會（IATA）及航空公司等，提供持用新版晶片護照的台灣民眾旅行、通關便利。

外交部領事局說，民眾於11日發行首日至領務局或外交部中部、南部、東部及雲嘉南辦事處完成送件申請者，就可獲限量小禮物「行李平安吊牌」及「招財進寶／追求自由民主創意春聯」2選1。

當天中午12時前於國內上述各地點完成送件，有機會申領到前100號的新版晶片護照，外交部將於當天下午以電腦抽出，並於外交部網站公告結果。為提供更便利的護照申請程序，領事局4日起提供申辦護照書表填寫及櫃檯受理流程簡化服務，由「網路櫃台」先行試辦。

想更換新護照的民眾，可以依照以下的步驟進行：

一、在領務局官網完成「網路預約申辦護照服務」後，攜帶國民身分證正本、「簡式護照資料表」及應備文件。

二、依照預約時程前往領務局或外交部四個辦事處的KIOSK機器（互動式公共事務機）完成報到取號。

三、依號碼的順序至指定櫃檯遞件。

四、櫃檯收件人員將直接套印出完整的護照申請書，由送件的申請人、法定代理人或委任代辦者確認資料無誤與簽名後，即完成護照申辦手續，將可大幅減少填寫書表及臨櫃等待時間，省時又便利。