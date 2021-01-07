金融正妹高粱+紅酒喝到斷片　色男2度摸胸指侵..她驚醒一招脫險

▲金融正妹「高梁混紅酒」喝到斷片遭前男同事猥褻指侵。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

台北市任職金融業張姓男子，與前銀行同事聚餐喝酒，席間見前女同事不勝酒力頭暈，竟尾隨她上廁所，將她拉至牆角強吻並以手指性侵，散會後還強拉她上計程車，在車上對她毛手毛腳，下車後仍一路尾隨，幸好小黃司機察覺有異才幫她脫困，台北地檢署依乘機性交罪起訴張男。

根據起訴書內容指出，張男與被害女生小愛（化名）過去為某商業銀行總行同事，2019年10月28日晚間，2人與過去同事一同聚餐，席間小愛因喝了高梁酒及紅酒，不勝酒力開始頭暈不適，張男見狀竟起淫念，趁小愛上廁所時，尾隨她到洗手間外面，竟直接上前將已酒醉的小愛強拉到牆角強吻再指侵。

此時剛好有同事走過來，上前拍了張男背部，張男驚覺有人發現才停手。一群人散會後，張男看著小愛仍相當醉竟強拉她上計程車，一起聚餐的同事見狀起疑，擔心小愛出事，事後一再以電話聯絡她，但小愛始終未接。張男於計程車上再度將手伸入小愛內衣內，甚至撫摸她胸部和下體，不過小愛因酒醉癱軟也無力制止，張男甚至要求小黃司機將車開往車站附近。

小愛聽聞後驚醒，趕緊不斷告訴小黃，「她要回家」，並重覆說住家地址，司機察覺有異，立刻變更方向開往小愛所說地點讓小愛下車，但張男竟跟著下車一路尾隨，好險小愛順利回到家脫離險境，事後她也報警提告。日前台北地檢署也依妨害性自主將張男起訴。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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