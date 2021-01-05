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社會 社會焦點 保障人權

狼師猥褻女班長捏胸頂下體長達半年　審10年判5年半仍未了

▲桃園市闕姓男子獲悉友人一對女兒有心智缺陷，竟提供玩手機、零用錢方式趁機襲胸、摸下體等猥褻惡行挨告。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲台北市林姓國中狼師，半年內多次猥褻女班長。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某國中林姓班導師，在2011年間多次猥褻自己班上學生、國三的女班長小蓉（化名），多次約小蓉打羽毛球、或趁著自習時間，對小蓉強吻、捏胸、頂下體，時間長達半年。事發後林男遭停聘並被提起公訴，案經法院審理10年，小蓉至今都已是25歲正妹，但案件仍未終結。高院更三審日前將林男判刑5年半，可上訴。

判決指出，小蓉就讀國二升國三之暑期輔導起，到國三畢業期間，均由林男擔任班導師，由他負責班上授課、管理學生出缺席、生活規範，並有影響小蓉學業成績及操行成績等權勢。林男明知小蓉當時為未滿16歲的少女，竟利用她對老師懷有敬畏之心之際，多次猥褻小蓉。

他多次約小蓉打羽毛球、或趁著夜自習時，利用周遭無人之際，強行擁抱小蓉，強吻小蓉。還伸出狼爪，強行撫摸、搓揉小蓉胸部，甚至吸吮乳頭，並以腳撐開小蓉雙腳，隔褲子頂小蓉下體，要求發生性行為。小蓉多次嚇哭、極力反抗，才保住貞操。林男長期騷擾、猥褻小蓉，直到畢業為止，時間長達半年。畢業後3個月，同學在臉書上揪團回去看望老師，小蓉在臉書上留言「才不要去看那個變態」，同學回罵「老師對妳那麼好，怎麼可以這樣」，小蓉母親發現臉書留言，詢問女兒時，小蓉忍不住大哭，全案才因此爆發。小蓉母親報警逮捕林男，林男遭停聘，並被提起公訴。

一二審、更一審法院均認定林男犯行多達7次，將他判刑8年6月。更二審則減輕刑度，但遭最高法院撤銷發回，此時案件纏訟已超過8年，仍由高等法院於2018年起進行更三審。

更三審審理時，林男仍否認犯罪，案件於日前宣判，高院雖認定林男犯下7次罪行，但因纏訟許久，更三審法院依照《刑事妥速審判法》減刑，改判有期徒刑5年6月。本案仍可上訴。

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