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草屯「愛心司機」揮刀殺女！死者今解剖　家屬崩潰喊：太殘忍了

▲▼南投男當街砍殺女子。（圖／民眾提供）

▲梁嫌情緒失控抽刀當街刺殺李女。（圖／民眾提供）

記者白珈陽、莊智勝／南投報導

南投縣草屯鎮1日元旦爆發情殺血案，57歲的梁嫌疑似與42歲的李女有感情糾紛，當天梁嫌駕車前往李女上班場所外等待，見到李女出現後還上前討抱抱，不料卻遭到拒絕，梁嫌憤而掏出預藏刀械朝著李女猛刺多刀，致其重傷慘死。今檢警前往南投殯儀館相驗李女遺體、並解剖釐清死因，家屬到場後情緒低落不發一語，直到離去時才終於忍不住，對空大喊一聲「太殘忍了」，譴責凶手惡行。

警方初步調查，梁男在某社福機構擔任愛心司機，平時負責接送長者或身心障礙者往返醫療院所，對待長輩也都相當有耐心，在同事眼中相當親切負責；而李女則為陸籍人士，現離婚育有小孩。據悉，李女打算趁著元旦假期帶著孩子到草屯玩，案發前一天李女曾向梁嫌透露出遊計畫，但梁嫌當時卻回應「我沒車」，李女聞言後則當著梁嫌的面撥打電話給其他男性友人詢問，當天2人不歡而散，疑似因此埋下殺機。

元旦當天下午，梁嫌由友人開車載著他前往草屯鎮李女上班地點外等待，見到李女走出後及上前攀談，並一度開口「討抱抱」，不料卻遭李女一口回絕，梁嫌因此情緒失控，抽出預藏刀械朝著李女猛刺多刀，李女當場鮮血噴濺、狂湧，事後送往醫院搶救仍因傷重宣告不治。

檢方初步相驗，李女左側頸部有3.5x1.5cm的銳氣傷口，造成頸動脈大量出血，疑似就是致命傷。今檢警會同法醫前往南投殯儀館相驗李女遺體，並解剖釐清死因；死者家屬今也趕到現場，但情緒相當低落，面對媒體不發一語，直到離去時才突然大喊「太殘忍了」，表達對梁嫌惡行的不滿，隨後即由友人開車載走離開現場。

▼李女家屬在解剖後高喊「太殘忍了」，隨後快步離開現場。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼南投草屯情殺，死者李女相驗遺體。（圖／記者白珈陽攝）

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