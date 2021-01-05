南投男當街刺死女！身分起底竟是「愛心司機」　同事不信那麼狠

記者蔡儀潔／綜合報導

南投57歲梁姓男子在某長照機構擔任司機，然而他於元旦當天，持刀殺害42歲的李姓陸籍曖昧對象。消息傳出後，梁男同事皆表示難以置信，強調凶嫌平日溫和有禮，對服務的長輩很體貼、也很有愛心。

▲南投男當街砍殺女子。（圖／民眾提供）

梁男元旦當天下午，到李女上班的店外埋伏，他從友人車上副駕駛座下車上前伸手向對方討抱，被拒絕後竟想強押李女上車，最後更拿出預先藏好的水果刀朝對方猛刺，造成其頸椎、胸部多處被砍傷，經送醫急救後，仍宣告不治。

據《自由時報》報導，梁男的同事透露，昨（4）日見梁男沒有來上班，打電話去其家裡詢問，梁母則說不知兒子去哪，同事還建議趕快報警協尋。

報導稱，被害的李女原是嫁來台灣的陸籍配偶，與前夫生了一個女兒，今年已8歲；幾年前李女離婚，女兒跟前夫一起在北部生活，放假偶爾會來南投找她相聚。

據悉，李女在草屯鎮某家有陪唱的KTV上班，目前尚未取得台灣身分證，但用依親女兒名義在台生活與工作。

針對此次案件，檢察官表示，仍在釐清行兇動機當中，至於兩人關係仍有待傳訊相關證人進行釐清，而死者致命傷，經初步相驗結果後，認定是左側頸部銳器3.5x1.5的傷勢，造成頸動脈出血。至於是否有共犯，檢察官第一時間訊問完梁男後，已向法院聲請羈押獲准，正積極擴大追查中。