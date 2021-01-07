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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「侯友宜打來以為是詐騙集團」小五女抽中335萬特斯拉...家長驚呆

▲新北市長侯友宜抽出振興168系列活動最大獎得主後親自聯繫，可惜對方沒有接電話，事後得知是正在就讀國小五年級的女童。（圖／新聞局提供）

▲新北市長侯友宜抽出振興168系列活動最大獎得主後親自聯繫，可惜對方沒有接電話，事後得知是正在就讀國小五年級的女童。（圖／新聞局提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府舉辦「新北振興168」活動，6日下午由新北市長侯友宜親自抽出最大獎335萬元特斯拉Model X電動車。不料得主一名小五女童，當時正在上課，家長也在上班，家長一開始還以為是詐騙集團，再三確後才發現得大獎了，表示「沒接到市長的電話很不好意思」，但目前車子還不知道要怎麼處理。

侯友宜昨天下午於記者會上抽出最大獎335萬「特斯拉Model X」的得獎人後，當場打了兩次電話給「鄭○之」中獎人，對方卻一直沒接電話。事後，經濟發展局聯繫上得獎者，發現得獎的「鄭○之」是一名國小五年級的女童，將由父母代為領獎。

經發局轉述，因為聯絡電話留家長的，家長在上班沒接到，還以為是詐騙集團，之後傳了簡訊，以及得獎者看了直播才知道自己真的得獎才連繫上。

女童家長表示，很感謝市府在疫情期間可以辦活動，讓大家有「大確幸」，因工作關係不方便接電話，事後看直播覺得不好意思沒接到市長電話。

另外，家長也覺得能中獎很不可思議，反覆查了好幾遍看到抽獎畫面 ，才確定自己中獎，直呼「很不真實！」，車子還在想要怎麼處理，但是真的很開心，真的有很努力消費，為了這個活動比較常去外面消費。

經發局表示，得獎者要提供消費滿3000的發票證明，父母拿法定人證明文件，在繳完約50萬元的機會中獎稅後，會由車商聯繫得主，經發局也會陪同得獎者一起去交車，目前可在農曆年前完成交車程序，讓得獎者可以過年換新。

▲▼小學生抽中「335萬特斯拉」爽翻　新北市府證實：是真的。（圖／新北市府）

▲特斯拉Model X電動車。（圖／新北市經發局）

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