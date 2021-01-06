聲量慘輸韓國瑜　朱立倫嗆比聲望：侯友宜才是好評最多

記者羅婉庭／台北報導

國民黨青年部統計黨內人士網路聲量及排行，新北市長朱立倫目前居於後段班。對此，前新北市長朱立倫6日受訪回應，不要太重視聲量，該重視的是聲望，擁有「正評」最重要，新北市長侯友宜才是正評最多。

▲韓國瑜暫時退出政壇後網路聲量仍是國民黨內最高。（ETtoday新聞雲資料照）

朱立倫說，國民黨獲得最高評價的，一定是侯友宜，及縣市首長們，國民黨多為了做事，獲得好的聲望、正面的評價，至於聲量，就不是那麼重要了。

青年部5日公布2020年臉書社群聲量排行榜，分別列出國民黨、民進黨和全國政治人物的熱門前10名。其中在藍營方面，前高雄市長韓國瑜依舊穩坐第一名寶座，遠勝現任國民黨主席江啟臣及被視為下屆黨主席熱門人選的朱立倫。

根據國民黨青年部統計，國民黨方面由韓國瑜以明顯差距大勝第2名的前總統馬英九；北市議員羅智強、江啟臣分別為第3和第4；新北市長侯友宜、立委蔣萬安、台中市長盧秀燕分居5、6、7名；8、9名為立委陳玉珍、黨團總召林為洲。至於被視為下任國民黨主席熱門人選的朱立倫，屈居第10名。

國民黨青年部主任陳冠安表示，經整理去年主要政治人物的網路熱度，及藍綠網路攻防戰力的貢獻指數等等，可以將前10熱門的政治人物分成S、A、B三級，國民黨S級就是韓國瑜「一枝獨秀」，A級依序是馬英九、羅智強、江啟臣、侯友宜，其餘包括朱立倫則是B級人物。