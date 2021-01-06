小學生抽中「335萬特斯拉」爽翻　新北市府證實：是真的

▲「振興168」大獎特斯拉送出，得主竟是一名小學生。（圖／新北市府）

記者柯沛辰／綜合報導

響應中央三倍券政策，新北市推出「振興168」抽獎活動，頭獎是價值335萬元的電動車特斯拉Model X，6日由市長侯友宜親手抽出。如今中獎者身分曝光，竟是一名鄭姓小學生，但由於未成年，將由法定代理人、雙親代領。

新北市府6日舉辦「振興168」最終波抽獎記者會，期間侯友宜在律師見證下抽出特斯拉Model X得主，並現場致電給中獎者。不過，連播2次都無人接聽，他只好笑著對鏡頭喊話，「雖然這位鄭姓民眾沒接電話有點可惜，但新的一年能抽到這麼棒的禮物，真的非常幸運，市長給予滿滿的祝福！」

▲市長侯友宜親手抽出大獎。（圖／新北市府，下同）

事後，市府人員致電連絡才得知，當時鄭姓學生在上課，未能接聽電話，但他得知消息很興奮，除了感謝新北市府在疫情期間舉辦活動，讓市民們能有「大確幸」，也很高興自己抽中頭獎。根據《聯合新聞網》報導，中獎者是一名小學生，由於未成年，獎項將由雙親代領，並繳交15%稅金。

侯友宜表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，新北市府自去年7月份起舉辦一連串抽獎活動，鼓勵大家多多消費、活絡地方經濟。他說，「新北特惠券」至年底回收率達8成，帶動商圈收入增長約2成，消費總額至今累計達145億元，成功帶動庶民經濟。

無獨有偶，同一時間引發討論的市政活動抽獎，還有新竹縣跨年晚會摸彩。當時縣議員陳凱榮夫人抽到頭獎汽車一輛、林增堂議員本人則抽到二獎電動機車一台；由於2位議員剛好分別抽中第一、第二大獎，掀起網友熱議。

▼頭獎、二獎中獎人碰巧都是議員及其夫人，讓竹縣跨年抽獎也成討論焦點。（圖／記者陳凱力翻攝）