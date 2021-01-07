花3千抽中335萬特斯拉Model X　新北最幸運小學生：本來想抽iPad





▲小五生抽中335萬特斯拉Model X。（圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

一名小五女童幸運抽中「新北振興168」最大獎特斯拉Model X電動車，家長接到新北市長侯友宜電話時誤以為是詐騙集團，事後再三確認才得知自己真的中大獎了！據家長轉述，女童原本只想要抽iPad，沒想到會抽中特斯拉，讓全家又驚又喜。

家長表示，妹妹得知自己抽到電動車時很驚訝，但是她想參加活動是想要抽到iPad，沒想到抽到最大獎335萬元特斯拉Model X電動車，非常開心，當初抽獎時是媽媽幫她登記的，家長也覺得非常幸運。

新北市政府舉辦「新北振興168」活動，消費累計3000元的發票上平台登錄即可參加抽獎。新北市長侯友宜6日下午親自抽出最大獎335萬元特斯拉Model X電動車，當場打了兩次電話給「鄭○之」中獎人，對方卻一直沒接電話，經濟發展局事後聯繫上得獎者，發現得獎的「鄭○之」是一名國小五年級的女童，將由父母代為領獎。

據了解，這名小五女童當時正在上課，家長也在上班，一開始還以為是詐騙集團，之後經發局傳了簡訊，以及得獎者看了直播才知道自己真的得獎，家長表示「沒接到市長的電話很不好意思」，但目前車子還不知道要怎麼處理。

侯友宜7日下午受訪時指出，他事後了解，小妹妹當下沒接電話是因為在上課，她確實是新北市民，也「貨真價實」的在新北市消費，再次恭喜鄭小妹妹抽到這麼大的獎。





▲新北市長侯友宜抽出振興168系列活動最大獎得主後親自聯繫，可惜對方沒有接電話，事後得知是正在就讀國小五年級的女童。（圖／新聞局提供）