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社會 社會焦點 保障人權

鴨肉之亂！富王一天冒出「3臉書粉專」　鄰爆：小老闆不想開了

辱女外送員「毛長齊再講話」！台中鴨肉店被告想和解　平台發聲了。（圖／網友授權）

▲富王鴨肉小老闆爆發嗆聲女外送員風波。（圖／網友授權）

記者白珈陽、莊智勝／台中報導

台中市北屯區富王鴨肉專門店小老闆言語嗆聲女外送員引發風波，至今仍未平息，且昨一天之內就冒出3個同名臉書粉專，PO文內容相當引戰，吸引大批網友留言痛罵；而今富王店門仍然深鎖，想重新開張營業，短時間內恐怕有難度。附近鄰居私下透露，年輕人創業不易，如若此次風波持續延燒，「小老闆也說，之後可能就不會想再開店了！」

富王鴨肉店遭到一名熊貓女外送員控訴，2日當天到該家鴨肉店報號候餐，現場明明沒有客人卻還是等了10分鐘，後續出現3組客人現場點餐，店家都直接處理，還比她早拿到餐點；外送員因此上前詢問，沒想到老闆卻還要她再等10分鐘，她因此質疑「是不是拖單？」豈料老闆聞言後大為惱火，當場怒嗆「不爽不要做熊貓」、「在外面不要給我遇到！很跩捏齁，馬的咧，破查某咧，沒有被人家打過是不是」、「我老闆啦，怎樣！來啊來啊！來告我」、「大學生咧、小妹妹，毛長齊再出來講話啦！」整段過程全被密錄器拍下，畫面曝光後引起輿論撻伐。

事件曝光後富王一連多日未開張營業，嗆人的小老闆也就此神隱，原本的臉書粉專、Google頁面也遭關閉下架，但昨（4日）一天內卻又突然冒出3個「富王鴨肉」同名粉專，分別為「新富王鴨肉專賣店」、「富王鴨肉專門店」、「新。富王鴨肉專賣店」；其中又以「新富王鴨肉專賣店」粉專言詞最嗆，還在24小時內狂貼19則PO文，且每則PO文戰力十足，連連槓上外界，一度嗆聲「不爽吃就不要吃，一堆外地人不要喊熱，影響不到我們的！」

▲▼ 鴨肉風暴24小時粉專狂發19篇文。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

▲▼(碼)鴨肉風暴24小時粉專狂發19篇文。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

▲新富王鴨肉專賣店粉專頻頻PO文引戰。（圖／翻攝自臉書／新富王鴨肉專賣店）

對於臉書粉專的真偽為何，《ETtoday新聞雲》昨私訊「新富王鴨肉專賣店」詢問，但對方僅表示，現在無論說什麼都是越搞越黑，「隨他們去」，更稱接下來會全面關閉粉專，否則實體店難以經營；但當《ETtoday新聞雲》要求對方出示為原店家證據時，粉專則未再回應。

▲▼台中富王鴨肉店爆發嗆外送員風波。（圖／記者白珈陽攝）

▲富王鴨肉實體店昨遭人檢舉佔用騎樓、違反消防安檢等。（圖／記者白珈陽攝）

而富王鴨肉實體店至今仍大門深鎖，未開張營業，除了網路上鬧得風風火火，現實中實體店面昨也陸續遭網友檢舉佔用騎樓、消防安檢等，警方因此前往現場開單告發，消防局下午接獲檢舉後也前往店家進行安檢，惟店家並未營業因此無法檢查；但一連串的檢舉下來，面對外界壓力，富王想重新開張恐怕短時間內難以實現。鄰居也透露，年輕人創業不易，此次風波小老闆一家大受打擊，「小老闆也跟人說，如果再這樣下去，可能就不想再開了，但會不會繼續營業沒有人知道。」

▼附近鄰居替富王小老闆緩頰，表示年輕人創業不易，盼社會大眾能再給他一次機會。（圖／記者白珈陽攝）

▲▼富王鴨肉店附近的老闆娘表示，應該再給年輕人一次機會。（圖／記者白珈陽攝）

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