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朝非裔男連開7槍！涉案警「不會面臨任何指控」　美多地怒爆示威

▲29歲的布雷克（Jacob Blake）手無寸鐵，竟遭警方從背後開了7槍。（圖／翻攝Twitter@GSarafan）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國威斯康辛州29歲的非裔男子布雷克（Jacob Blake），2020年8月遭警員從背後連開7槍，法院於當地時間1月5日下午宣佈，涉案警察將不會面臨任何刑事指控。消息傳出後，多地民眾走向街頭抗議表示不滿。

▲▼ 威斯康辛州抗議,Jacob Blake。（圖／路透）

▲民眾再度走上街頭抗議。（圖／路透）

綜合外電報導，對於法院決定，布雷克父親表示感到很失望，但毫不意外。當天多地也爆發抗議活動，包括事發地基諾沙縣（Kenosha）和首都華盛頓等，民眾先是高聲歌唱以表達對布雷克的悼念，隨後開始遊行並高呼「沒有正義就沒有和平」。

▲▼ 威斯康辛州抗議,Jacob Blake。（圖／路透）

▲國民警衛隊協助維持秩序。（圖／路透）。

當地法院為避免騷亂，提前使用木板裝釘了門窗。警方則封鎖道路，調集國民警衛隊協助維持秩序，所幸現場並未發生任何暴力衝突。

威斯康辛州參議員阿加德（State Sen. Melissa Agard）指出，布雷克一案表明，美國的整個體系已經破敗不堪，需全面徹底的改革。

另外，威州馬凱特大學男子籃球隊在5日晚間的一場比賽前，全體隊員身著印有「黑人的命也是命」字樣的T-shirt，在奏國歌時單膝下跪，以表達對法院決定的抗議。

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