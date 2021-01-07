更新／川普自拍籲川粉「和平回家」　再發文挺闖國會：記得這一天

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國會於美東時間周三（6日）召開聯席會議，就大選認證選舉人團結果。然而拒絕承認拜登當選的川普支持者闖入國會大廈，甚至一度佔領主席台，並與警方發生衝突對峙。總統川普在暴亂一小時後於推特發布影片，呼籲所有支持者「和平地回家吧」，但仍堅持他的對手舞弊、作風邪惡。

▲川普在影片中呼籲支持者和平回家。（圖／翻攝自川普推特）

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在推特上傳「勸退影片」後，川普於最新一則推特貼文中發文「挺支持者」，「這就是當那些長期被糟糕且不公平對待的偉大愛國者們，看到神聖的的選舉勝利被粗魯和惡毒地奪走後，所會發生的事情和事件。帶著愛與和平回家吧，永遠記得這一天！」

▲川普在推特發文挺闖入國會的支持者。（圖／翻攝自川普推特）

總統當選人拜登（Joe Biden）下午在德拉瓦州（Delaware）總部針對國會情勢發表簡短演說。他表示，美國民主正受到前所未有的侵襲，這是對自由堡壘、美國國會、民選代表及法治的侵襲。

拜登指出闖入國會的做法並不是表達異議，而是一場暴動和混亂，幾乎觸及「煽動叛亂」（sedition），必須馬上停止其行為。競選訴求力求重新團結美國民心的拜登，也重話抨擊闖入國會的川粉是「暴民」（mob），要求立刻撤退。

對於現任總統川普，拜登呼籲他除了在推特發文，應該要發表全國電視講話，旅行自己對國家的誓言並捍衛民主，要求支持者從國會周遭解散。

以下是川普影音全文

我知道你們感到痛苦，我知道你們覺得受傷。我們舉辦了一場被偷走的選舉，這是一場不正當的選舉，每一個人都知道，由其是另一方的人，但你們現在得回家了。

我們必須保持和平，我們必須遵守法律與秩序，我們必須尊敬法律與秩序下偉大的人民。我們不想要任何人受傷，這是一個非常艱難的時刻，以前從沒有過這樣的時刻，當這樣的事情發生時，當他們可以從我們所有人的手裡拿走東西（選舉結果），從我手中，從你手中，從國家的手中拿走。

這是一場舞弊的選舉，但我們不能被這些人玩弄於股掌中，我們必須擁有和平。所以回家吧，我們愛你們，你們都非常特別。你們看到發生了什麼事，你們看到了他們是怎麼對待其他人的，太壞，太邪惡了。

我瞭解你們的感受，但回家吧，和平地回家。