　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／川普支持者攻入國會大廈！　副總統潘斯緊急「地道撤離」

▲▼川普支持者與警方在國會大廈前爆發激烈衝突。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普支持者與警方在國會大廈前爆發激烈衝突。（圖／達志影像／美聯社）

記者王致凱／綜合報導

美國副總統潘斯6日主持國會聯席會議，即將認證各州選舉人團大選投票結果。川普支持者當天在國會前與警方爆發激烈衝突。美媒報導，有支持者衝入國會大廈，副總統潘斯緊急從地下通道撤離。目前國會山莊已經被封鎖。

CNBC報導，國會山莊外川普支持者暴動，多名川普支持者衝破警方防線闖進國會大廈，正在國會大廈內主持聯席會議的副總統潘斯，以及參議院臨時議長葛雷斯利，都已經被緊急轉移至安全地點。

一名參議員向NBC News表示，目前參議院大門已經被關閉並上鎖，參議員都被告知盡量遠離門口。CNN則報導，目前國會大廈內場面相當混亂。

另一位眾議員向CNN證實，目前國會警察正在撤離眾議院議場人員，有警員在現場持槍，與試圖衝破議場大門的示威者對峙。

稍早前，總統川普才在華府的集會遊行上，鼓勵支持者應前往國會示威，抗議國會議員認證拜登贏得總統選舉。不過，川普本人並未加入遊行，而是直接返回白宮。白宮暫時沒有發表評論。

川普本人則透過推特表示，「請支持我們的國會警察和執法人員。他們真正站在我們國家這邊。保持和平！」

▼國會警察和維安人員持槍守在議場門口前。（圖／達志影像／美聯社）

▲華府暴動。（圖／達志影像／美聯社）

ET快訊
小學生抽中「335萬特斯拉」爽翻　新北市府證實：是真的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

快訊／華府暴動！傳國會大廈「女子中彈命危」　眾議院情況不明

快訊／國會警察舉槍對準示威者！眾議院快要淪陷　華府宣布宵禁

快訊／川普支持者攻入國會大廈！　副總統潘斯緊急「地道撤離」

快訊／美國副總統潘斯表態：不會拒絕選舉人團投票結果

大學生晚上逛超市…突然被人攔下　然後就接種了新冠疫苗

忠誠考驗…川普狂喊「有副總統幫我就贏了」　傳潘斯直接拒絕

快訊／喬治亞民主黨候選人「自行宣布當選」　拜登有望全面執政！

養老院2名老人打完輝瑞疫苗…數天內相繼去世　挪威開始追查

日本首次「單日新增6000例」！病例瘋狂增加　17都府縣全創新高

手捧煙火燃放爆炸！他雙手慘被炸飛「鮮血直噴」哭吼　驚悚畫面曝

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

邱鋒澤認「對采子有好感」拉陳零九來擋　偉晉爆「小賴想被拍」：他私生活很精彩！

富王鴨肉店罵外送員引爆眾怒！　發118字文認錯「對象卻是正妹」

「乾兒聯手乾弟」偷走貴婦3千萬　警起獲贓款！嫌急撇：當鴨賺來的

等紅燈遇「熟悉柴犬」探頭曬臉　騎士被電暈興奮偷拍：是伶秘魯

超受歡迎！橘貓被太多粉絲吃豆腐 鄰居畫「告示牌」...網看完：更想摸

快訊／華府暴動！傳國會大廈「女子中彈命危」　眾議院情況不明

快訊／國會警察舉槍對準示威者！眾議院快要淪陷　華府宣布宵禁

快訊／川普支持者攻入國會大廈！　副總統潘斯緊急「地道撤離」

快訊／美國副總統潘斯表態：不會拒絕選舉人團投票結果

大學生晚上逛超市…突然被人攔下　然後就接種了新冠疫苗

忠誠考驗…川普狂喊「有副總統幫我就贏了」　傳潘斯直接拒絕

快訊／喬治亞民主黨候選人「自行宣布當選」　拜登有望全面執政！

養老院2名老人打完輝瑞疫苗…數天內相繼去世　挪威開始追查

日本首次「單日新增6000例」！病例瘋狂增加　17都府縣全創新高

手捧煙火燃放爆炸！他雙手慘被炸飛「鮮血直噴」哭吼　驚悚畫面曝

快訊／華府暴動！傳國會大廈「女子中彈命危」　眾議院情況不明

快訊／國會警察舉槍對準示威者！眾議院快要淪陷　華府宣布宵禁

快訊／川普支持者攻入國會大廈！　副總統潘斯緊急「地道撤離」

過馬路遭撞飛5公尺　8旬老婦爆頭亡...肇事翁：天黑下雨看不清

快訊／美國副總統潘斯表態：不會拒絕選舉人團投票結果

工人失足緊抓鋼筋掙扎！旁人沒幫拉…下秒沒力大叫一聲墜地亡

地方阿姨被回收箱「吃掉」慘剩一雙腳　網曝恐怖案例：可能會死

解放軍山東部署「東風-26」反艦飛彈　反制美日「標三」防空飛彈

孕媽想去台大做健保超音波　施景中「拒絕」點關鍵：要對病人交代

北市動保處罰7.5萬　陽管處不服：現錯誤引用法令，態度前後不一

吳夢夢拍性愛片4年！每天收30張屌照　曝台灣男性勃起長度

國際熱門新聞

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

洛杉磯患者　生存機率太低不送醫

空姐與11男開房狂歡「遭集體性侵」...最後身影曝

集體硬上空姐「涉案11男」長相曝光！

空姐參加跨年趴疑遭「12人性侵」亡

即／喬治亞民主黨參議院候選人　宣布當選

即／川普支持者攻入國會大廈！

川普要求擋下國會認證選舉　潘斯拒絕

空姐生前曾疑遭下藥！隔壁房同歡開趴鬧人命全落跑

即／國會警察掏槍了　華府宵禁！

日本首次單日6000例　17都府縣新高

恐怖阿嬤餵童吃「人肉凍」不敵病毒確診亡

媽媽忙著跨年　11歲兒被7狗斷肢

更多熱門

相關新聞

即／國會警察掏槍了　華府宵禁！

即／國會警察掏槍了　華府宵禁！

美國華府挺川普示威遊行演變為暴亂，多名示威者攻入國會大廈，並試圖闖進議場阻撓國會認證大選結果。根據最新畫面顯示，有示威者打破眾議院議場玻璃，內部則有持槍執法人員舉槍與示威者對峙，場面相當失控。

潘斯：不會拒絕接受選舉人團投票結果

潘斯：不會拒絕接受選舉人團投票結果

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

大學生逛超市　意外接種了新冠疫苗

川普要求擋下國會認證選舉　潘斯拒絕

川普要求擋下國會認證選舉　潘斯拒絕

即／喬治亞民主黨參議院候選人　宣布當選

即／喬治亞民主黨參議院候選人　宣布當選

關鍵字：

美國總統大選2020美國總統拜登川普北美要聞華府暴動

讀者迴響

熱門新聞

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女被妖魔化吐委屈

蔡桃貴濺血送急診！二伯目睹麻醉過程痛哭

快訊／中和夫妻從4樓探頭一看…兒子倒在1樓血泊身亡

女兒違規打HBL被踢！　陶晶瑩李李仁「比中指叫囂」

白文鳥仰躺「煮沸熱水」被瘋傳

小學生抽中335萬特斯拉　新北市府證實

黃曉明向酸民宣戰「有話衝著我來！」

首波寒流！全台「濕冷急凍」超有感　竹苗體感-2°C

性虐空姐11狼全是土豪哥！媽癱地哭求杜特蒂幫忙

鴨肉店一句「毛沒長齊」害慘這些人

榮宰「狂刪追蹤」IG拜了朴軫永

鬼鬼代言150萬「半價搶贏郭雪芙」

驚悚影片曝光　男員工鑽鐵捲門壓底

郭品超演葉問反被批「一直耍帥」

520婚禮前後3天！新郎倌開心與隔壁人妻激戰

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」

陶晶瑩遭爆「護女叫囂謾罵」：發誓什麼都沒做！　李李仁球場「比中指叫罵」道歉「會趕快長大」
邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

邱鋒澤、采子半夜一起遛狗！　男方認了「有好感」

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

陶晶瑩哽咽哭了！痛訴母女「被妖魔化」　荳荳請她別PO絕殺影片：對手會難過

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

「直逼霸王級」下波寒流凍3天越報越強　體感-1度暴冷區域出爐

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

台中新興「打卡景點」富王鴨肉店　網亂戰出貼圖！女外送員曝近況

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面