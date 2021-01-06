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證實「突襲式拘捕53人」　香港保安局長控：涉案者要癱瘓政府

▲▼香港特區政府保安局局長李家超。（圖／CFP）

▲香港特區政府保安局局長李家超。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

香港警務處國家安全處6日清晨，突襲式拘捕泛民派人士、搜查港媒辦公室，香港保安局長李家超稍早做出回應，他指稱，「涉案人士圖謀以一個歹毒的計劃，去癱瘓特區政府」，警方有必要採取行動。港警還補充，行動現已拘捕53人，仍正在進行中，不排除更多人被捕。

綜合港媒報導，香港國安人士清晨以涉嫌「顛覆國家政權罪」為由，上門拘捕至少50位泛民派人士，因他們參與2020年夏天民主派初選，包含梁國雄、胡志偉、涂謹申、尹兆堅、林卓廷、范國威、劉頴匡、袁嘉蔚、何桂藍等。

▲香港民主派初選投票。（圖／路透社）

▲香港民主派去年舉辦初選投票，欲推出立法會議員候選人。（圖／路透社）

前香港立法會議員林卓廷還在臉書上發文，上傳遭上門拘捕過程，證實自己被逮捕，但貼文目前已被刪除。

對此，香港警方6日下午舉行發布會通報，證實拘捕53名參與去年7月非法「35+初選」人士。《中新社》報導，港警在採取行動宣讀控罪時指，涉案人士參與的初選活動，目的在於否決政府的任何財政預算案或議案，從而迫使行政長官下台，達成戴耀庭在媒體上所提倡的「攬炒香港十步曲」計劃。

▲多名國安處人員6日一早至林卓廷住處進行拘捕。（圖／翻攝自林卓廷臉書）

▲多名香港國安處人員6日一早至林卓廷住處進行拘捕。（圖／翻攝自林卓廷臉書）

李家超說，涉案人士計畫以大規模街頭暴動，加上國際政治和經濟上的制裁，讓香港癱瘓，是有組織、有計劃地令香港陷入深淵，警方的行動是必要的。

同日，正在香港石壁監獄服刑的學運領袖黃之鋒，臉書帳號也發文稱，港警今晨到他的住處搜查近1.5個小時；另網媒《立場新聞》位於觀塘的辦公室，也在清晨被港警搜索，要求協助調查與國安法相關的案件。

對於港方大動作拘捕泛民派人士，陸委會中午發出聲明譴責，表示香港已由「東方明珠」，變成觸目驚心的「東方煉獄」，呼籲陸方收斂，不要影響香港國際金融中心地位、侵害民主自由。

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