長中工群參加全國技藝競賽　榮獲電腦輔助機械製圖金手獎亞軍

▲台南市長榮中學工業群姜宇謙同學，參加「109學年度全國工業類技藝競賽電腦輔助機械製圖」，榮獲金手獎第2名佳績。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學工業群姜宇謙同學參加「109學年度全國工業類技藝競賽電腦輔助機械製圖」，在黃議賢老師的指導下榮獲金手獎第2名，姜宇謙同學與黃老師均十分興奮，也感謝參賽過程中，學校與所有協助的人。

姜宇謙同學表示，感謝老師教導製圖領域的相關知識，也感謝謝明錩學長就算抽空教導，讓他能迅速面對並修正缺點；暑假期間老師與學長從中牽線，讓他可以去高雄高工與其選手交流練習，與高工的學生互相討論、一起學習、期許進步，很感謝高雄高工老師的教導、很感謝長榮提供專屬的選手室，讓選手們有地方可以練習，因為這些資源，才能成就他獲獎。

黃議賢老師表示，能夠在電腦輔助機械製圖職種脫穎而出，並非易事，姜宇謙同學從一年級加入選手，非常認真且從不喊苦，練習的過程也十分積極，時常主動找題目練習，更在賽前約1個月時，參與了多場模擬賽，針對問題調整，才能在競賽時將自己的狀態調整至最佳。

校方表示，能拿到金手獎第2名，除了學校、老師，選手本身積極的態度外，畢業的學長也功不可沒，感謝願意他們將經驗傳承給下一屆，讓學弟妹的表現一屆比一屆好，這是本校獨有的傳統，也是我們珍貴的資產，感謝各方人士的付出，讓本校的學生有出色的表現。



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