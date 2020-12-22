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長中135週年校慶系列活動　大家一同「尋找青春的軌跡」

▲台南市長榮中學是全台灣第一所中學，至今已有135年的歷史，校方為了慶祝創校135週年，將於12月26日舉辦一系列的尋根活動，邀請校友及社會大眾一同走進校園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長榮中學是全台灣第一所中學，至今已有135年的歷史，校方為了慶祝創校135週年，將於12月26日舉辦一系列的尋根活動，邀請校友及社會大眾一同走進校園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學是全台灣第一所中學，至今已有135年的歷史，校方為了慶祝創校135週年，將於12月26日舉辦一系列的尋根活動，邀請校友及社會大眾一同走進校園，感受這所百年學校的文化氣息。當天也會推出長中限量專屬紀念品，讓校友回娘家滿載而歸。

▲台南市長榮中學是全台灣第一所中學，至今已有135年的歷史，校方為了慶祝創校135週年，將於12月26日舉辦一系列的尋根活動，邀請校友及社會大眾一同走進校園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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22日特別邀請1953、1979、1988年畢業校友，回到長榮中學一同回憶中學青澀時期的點點滴滴，高齡87歲的校友劉鴻烈爺爺興奮表示：「旅居美國數十餘年，能回到母校非常高興，雖然校園樣貌有所改變，但還是可以尋得當年的青春滋味，那時我可是聞名全台灣的長榮足球隊成員，我踢球的英姿迷倒很多長榮女中的女學生，她們還組啦啦隊來幫我加油！」。

▲台南市長榮中學是全台灣第一所中學，至今已有135年的歷史，校方為了慶祝創校135週年，將於12月26日舉辦一系列的尋根活動，邀請校友及社會大眾一同走進校園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長榮中學校長許德勝表示：1885年(清光緒11年)英國基督長老教會在台南創辦了台灣第一所西式中學「長老教會中學」，1945年正式改名「私立長榮中學」，其中歷經滿清、日治及光復三個重要歷史變革，長中的歷史可以說是台灣教育的發展史，也是無數校友們青春的印記，因此今年校慶活動，校方以「尋找青春的軌跡」為主題，於12月26日邀請校友們回娘家，穿著長中校服回來共襄盛舉，一起尋找當年青春歲月留下的成長痕跡。

▲台南市長榮中學是全台灣第一所中學，至今已有135年的歷史，校方為了慶祝創校135週年，將於12月26日舉辦一系列的尋根活動，邀請校友及社會大眾一同走進校園。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長榮中學12月26日尋根系列活動，將從早上9時開始持續到晚上，9時至14時「長榮青春趴」園遊會暨校園開放日、15時至17時「尋找春的軌跡」長榮校友大會師暨校園巡禮，18時至20時「尋根同學會」感恩餐會，誠摯邀請大家一起來享受青春。

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