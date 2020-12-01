　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

長中國中部參加英語讀劇及說故事比賽　勇奪全市雙料特優

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長榮中學國中部林妍均、黃宥安、吳一弘、陳萱鎂、呂采蔚參加台南市英語讀劇及黃妍安參加英語說故事比賽，雙雙獲得全市特優的佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長榮中學國中部林妍均、黃宥安、吳一弘、陳萱鎂、呂采蔚參加台南市英語讀劇及黃妍安參加英語說故事比賽，雙雙獲得全市特優的佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國中部林妍均、黃宥安、吳一弘、陳萱鎂、呂采蔚參加台南市英語讀劇及黃妍安參加英語說故事比賽，在周晴萱老師及莊舒萍老師指導下，雙雙獲得全市特優的佳績，其中不乏首次參賽的國一生，初試啼聲即一鳴驚人，成績為之亮眼。

參賽同學在讀劇中化身為一棵暴躁的老樹、美麗的花仙子及小女孩：暴躁的老樹因自私不分享，而備感孤獨，有一天，小女孩來到森林，決心幫助他，經過重重關卡，終於讓老樹感受到溫暖，森林也恢復往昔的盎然生機。

而黃妍安同學則選用了喜劇出賽：兩位小偷，打賭在農夫不知情的狀況下，偷走農夫的驢子，一位小偷告知農夫他就是那隻驢子，只是媽媽的咒語消逝才恢復成人類；而農夫竟天真的相信了他……。

指導老師表示，從校內初選到比賽這段時間，我們看到了孩子們的企圖心和用心；獨劇的五位成員來自不同班級，在每日練習培養的革命下，從旁就能感受其無比的融洽和歡樂；感謝學生與我們的信任、默契和關愛，成就了完美的組合！

▲台南市長榮中學國中部林妍均、黃宥安、吳一弘、陳萱鎂、呂采蔚參加台南市英語讀劇及黃妍安參加英語說故事比賽，雙雙獲得全市特優的佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

長中表示，國中部長久以來在英語教學上，有別於其他公私立學校，著重於提升學生的口語表達及閱讀理解能力，透過小組閱讀，在互動中真實體驗不同角色的情感和人格，因此班級教室就是最好的比賽舞臺；唯有教師提供學生多樣化、豐富的語文活動經驗，才能提升學生語文能力的深度與廣度，而讀者劇場就是其中之一，優秀的英語師資團隊從挑選適合學生閱讀的文章及劇本，並妥善規畫時間讓學生練習，從教室的小舞臺到比賽正式演出的大舞臺，給學生更大的揮灑空間。堅信唯有堅持給予每個孩子演出的舞台、讓每個孩子能樂在學習並獲得成就感這樣的辦學理念，才能締造國中部優良教學口碑並深受家長們肯定。


＊下殺2折超划算＊
 

ET快訊
53歲美女阿嬤顏值爆「像20歲少女」　47萬人看傻
「酒店紅牌」大到組頭都會怕　前國手暈船娶回！母子慘遭毒殺詐保
吳慷仁、邵雨薇「1晚2次甜膩整夜」全被拍　認愛隔天西門町被捕
少女胃痛掛急診　眼鏡醫師進房「一手解她衣扣」下令脫內衣聽診
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

長中國中部參加英語讀劇及說故事比賽　勇奪全市雙料特優

新店碧潭希望市集賣菜、泡咖啡　侯友宜現身咖啡爽節展現斜槓

新北送行者生力軍板殯實習　實習生周嘉芊：願做陌生人的依靠

新北役政貼心有感　12月提供2200位役男異地代檢服務

新北推「來去農家DO一日」　石碇煤山小旅行12/4開放報名

國際特有物種「翡翠樹蛙」　農業局洪勝雄：公民復育新北獨有

澎湖星光路跑「完賽禮」遭索回　主辦方坦承疏失

花經費28萬！六合夜市「辦桌免費吃」只發試喝杯　高雄市府怒解約

第4屆國際廚藝美食藝術大賞　崑大餐飲系勇奪團體總冠軍！

新住民參觀總統府和立院　直呼和蔡總統合照「太幸運！」

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

吃屎哥公寓被炸爛...房內成焦黑　怒開直播：沒天理！才出租3千塊

車停慢車道男渾身酒氣躺駕駛座　警包庇酒駕跳針問：有看到他開？

吳宗憲想到小鬼「心痛下起相思雨」　翻出《玩很大》影片「最後定格」：很難受

他不滿樓上噪音製震樓神器反擊　半夜1hr敲6下...住戶受不了提告

逢甲「神之堆疊」垃圾屋飄惡臭　鄰居怒檢舉！環保局：不清就罰

長中國中部參加英語讀劇及說故事比賽　勇奪全市雙料特優

新店碧潭希望市集賣菜、泡咖啡　侯友宜現身咖啡爽節展現斜槓

新北送行者生力軍板殯實習　實習生周嘉芊：願做陌生人的依靠

新北役政貼心有感　12月提供2200位役男異地代檢服務

新北推「來去農家DO一日」　石碇煤山小旅行12/4開放報名

國際特有物種「翡翠樹蛙」　農業局洪勝雄：公民復育新北獨有

澎湖星光路跑「完賽禮」遭索回　主辦方坦承疏失

花經費28萬！六合夜市「辦桌免費吃」只發試喝杯　高雄市府怒解約

第4屆國際廚藝美食藝術大賞　崑大餐飲系勇奪團體總冠軍！

新住民參觀總統府和立院　直呼和蔡總統合照「太幸運！」

台股上揚120點！ 台積電領頭漲1.77%

比特幣改寫歷史新高　飆破19800美元！再度挑戰2萬大關

吳鳳5親人全中鏢新冠肺炎！　曝土耳其慘況：很多人失去生命

Skoda Kodiaq新年式配備、動力雙更新　全新1.5渦輪引擎入列

股匯齊揚！新台幣大升逾3角　來到28.515元

出於國安考量！　日本政府擬全面淘汰「千架中國無人機」

人夫結紮「蛋蛋被重擊」痛到跳一下　醫笑：貼片歪了，漏電啦

「太鼓人」冠軍MVP有意加盟藍鳥　還有2隊也列入考慮

馬來人逼車比中指再譙：華人豬！　馬國空姐追車卻遇「假車禍」

長中國中部參加英語讀劇及說故事比賽　勇奪全市雙料特優

單手「被電式狂抖」10秒 俏麗人妻上台！網讚翻：這聲音

地方熱門新聞

六合夜市「辦桌免費吃」只發試喝杯　高雄市府怒解約

澎湖星光路跑「完賽禮」遭索回　主辦方坦承疏失

夜市買水果3包450傻眼！員工戰在地人

最新縣市長施政滿意度調查黃偉哲六都第3

縣議員江維屏　30日宣誓就任

國際廚藝美食藝術大賞崑大總冠軍！

為蔡英文總統、賴清德副總統加油打氣

洋男阿里山失蹤！「千人洞」驚見駭骨牛仔褲

南紡購物中心A2館進駐廠商徵才

新住民參觀總統府和立院　認為機會難得

秋冬防疫專案12月1日上路　八大類場所配戴口罩

2020幸福指數新竹市得分超越六都

第1屆老塘湖之美寫生比賽

嘉義縣布袋鎮入選2021年經典小鎮

更多熱門

相關新聞

長中吳凱弘全國英語演講比賽優勝

長中吳凱弘全國英語演講比賽優勝

台南市長榮中學吳凱弘同學，參加台南女中舉辦的「109年度全國高級中等學校英語演講比賽」，於南區決賽中，表現突出，獲得優勝，全校與有榮焉。

長中國中部英語小小解說員勇奪第1

長中國中部英語小小解說員勇奪第1

長中國中部參加LiveABC創意影片大賽

長中國中部參加LiveABC創意影片大賽

新北表揚特優里長及績優民政人員

新北表揚特優里長及績優民政人員

智慧路邊停車收費系統BOT案勇奪金擘獎

智慧路邊停車收費系統BOT案勇奪金擘獎

關鍵字：

長中國中部英語讀劇說故事特優

讀者迴響

發燒話題

川普 雙11 iphone12 地震 新冠肺炎 三倍券 美國總統大選 金馬獎 唐鳳 小鬼黃鴻升 PS5 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 金正恩 捷運環狀線 口罩 料理之王 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

中和公園上廁所遇活春宮　他凌晨急求救

屏東喝喜酒！隔壁桌「全是超大咖」

網紅為10萬脫衣露點！內行爆「5招破解假胸」

運動會當義工！辣媽「真理褲解放美腿」暴動了

高材生疑破解刮刮樂！爽中61張抱走1.7億

少女胃痛急診　醫進房下令脫內衣聽診

野營遭重壓　醒見2萌物趴腿陪睡

女大生賣淫得愛滋　全校男生嚇壞驗血

他脫光硬上繼女被妻撞見！拋童後跳樓

女大生賣淫寫「姆苟日記」！傳染愛滋…全校男生衝驗血

全新144秒影片曝！網紅家家露點還羞笑

後悔住游泳池樓下！過來人淚曝「買房3地雷」

羅志祥內湖5億豪宅「偷蓋空中極樂游泳池」！

8歲小馬雲爆紅！淪搖錢樹悲慘現況曝

太極傳人挑戰徐曉冬！12秒內認輸投降

更多

最夯影音

更多
蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」

蔡依林、小S超辣合體《MR.Q》直接親下去　最後一秒決定脫外套..Jolin遭虧「心機重」
蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蔡依林女女吻小S「觸感」曝光！　是不是幾度想拒絕？Jolin愣住笑了

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

蕭敬騰東區搭訕白襯衫女遭打槍　禮貌say掰掰...一回頭就飆髒話

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

伊能靜爆買900商品：全都我老公付的　比心喊話「雙12來突破一千件！」

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

趙小僑PK劉子銓「一起寫學測題」比分數　以身作則「感受考生辛苦」網狂讚

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

ETtoday財經雲

ETtoday財經雲

第一線財經大小事報你知，立刻前往ETtoday財經雲，掌握理財的最新資訊！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城黑5購物節開跑

寵物雲商城黑5購物節開跑

超狂【黑5購物節】寵物雲商城滿1,555登記送！全館結帳再89折超優惠

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面