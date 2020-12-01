長中國中部參加英語讀劇及說故事比賽　勇奪全市雙料特優

▲台南市長榮中學國中部林妍均、黃宥安、吳一弘、陳萱鎂、呂采蔚參加台南市英語讀劇及黃妍安參加英語說故事比賽，雙雙獲得全市特優的佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長榮中學國中部林妍均、黃宥安、吳一弘、陳萱鎂、呂采蔚參加台南市英語讀劇及黃妍安參加英語說故事比賽，在周晴萱老師及莊舒萍老師指導下，雙雙獲得全市特優的佳績，其中不乏首次參賽的國一生，初試啼聲即一鳴驚人，成績為之亮眼。

參賽同學在讀劇中化身為一棵暴躁的老樹、美麗的花仙子及小女孩：暴躁的老樹因自私不分享，而備感孤獨，有一天，小女孩來到森林，決心幫助他，經過重重關卡，終於讓老樹感受到溫暖，森林也恢復往昔的盎然生機。

而黃妍安同學則選用了喜劇出賽：兩位小偷，打賭在農夫不知情的狀況下，偷走農夫的驢子，一位小偷告知農夫他就是那隻驢子，只是媽媽的咒語消逝才恢復成人類；而農夫竟天真的相信了他……。

指導老師表示，從校內初選到比賽這段時間，我們看到了孩子們的企圖心和用心；獨劇的五位成員來自不同班級，在每日練習培養的革命下，從旁就能感受其無比的融洽和歡樂；感謝學生與我們的信任、默契和關愛，成就了完美的組合！

長中表示，國中部長久以來在英語教學上，有別於其他公私立學校，著重於提升學生的口語表達及閱讀理解能力，透過小組閱讀，在互動中真實體驗不同角色的情感和人格，因此班級教室就是最好的比賽舞臺；唯有教師提供學生多樣化、豐富的語文活動經驗，才能提升學生語文能力的深度與廣度，而讀者劇場就是其中之一，優秀的英語師資團隊從挑選適合學生閱讀的文章及劇本，並妥善規畫時間讓學生練習，從教室的小舞臺到比賽正式演出的大舞臺，給學生更大的揮灑空間。堅信唯有堅持給予每個孩子演出的舞台、讓每個孩子能樂在學習並獲得成就感這樣的辦學理念，才能締造國中部優良教學口碑並深受家長們肯定。



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