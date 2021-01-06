倒數10天罷免王浩宇　出門投票記得戴口罩違者重罰1萬5千元

▲罷王團體宣傳造勢。（圖／翻攝罷王臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

桃園市議員王浩宇罷免案倒數10天投票，桃園市選委會已陸續公布投票相關資訊投票，並提醒該區選民，投票日當天均以放假處理。由於正值防疫期間，民眾出門投票須遵守「佩帶口罩」，經勸導不聽者將罰新台幣3000元以上，1萬5千元以下罰鍰。

桃園市選委會表示，1月16日為桃園市議會第2屆第7選舉區議員王浩宇罷免案之投票日，為便利選舉區內各級機關、學校、團體、事業機構員工前往投票，當日均以放假處理。

關於罷免相關活動，罷王總部規劃本週六1月9日上午10點到下午4點，在中壢區中正公園舉辦大型園遊會，號召市民參加這場公民民主運動，當日下午2點至3點主舞台舉辦「中壢民主講堂」，邀請各黨派人士及民眾，一起為中壢區的民主宣講，展現「不分藍綠、只問是非」的罷王精神。

國民黨結合「反萊豬」公投加入罷免王浩宇宣傳活動，預計9日當天早上在菜市場宣傳公投連署，同時也宣傳王浩宇罷免投票，晚上則號召群眾響應公民團體所辦的造勢活動。

前高雄市長韓國瑜遭罷免後，王浩宇成為「報復性罷免」對象，而中選會日前宣布王浩宇罷免案二階段連署通過，罷免投票就在1月16日，當天將會得知投票結果，預計同意票超過8萬票即可通過罷免案，中選會於1月22日公告罷免投票結果，若罷免案成功則不補選遞補。