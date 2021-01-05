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王浩宇罷免案投票進入倒數　藍營助攻1/9中壢園遊會催票

▲罷王投票進入倒數，藍營民代紛紛站出來。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書）

▲罷王投票進入倒數，藍營民代梁為超、魯明哲、黃敬平紛紛站出來（後方為天晟醫院外牆醒目的罷王催票廣告）。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市民進黨籍市議員王浩宇罷免案，距1月16日投票日還有10天，中壢區藍營民代，從市議員到現任立委近日來，紛紛站出來，呼籲中壢人力挺罷王，踴躍投票；藍營不分區立委張育美，更以友情價出租自家天晟醫院，位於中壢區縱貫路上的醒目外牆給罷王總部，向中壢市民催票！

罷王總部5日說，罷免王浩宇一階、二階連署時，許多中壢人憂心連署會遭到查水錶，暗自表態，只要進入三階「一定站出來投票！」。元旦過後，隨著罷王投票日逼近，藍營民代紛紛站出來，中壢區市議員吳嘉和、梁為超、葉明月、劉安棋、平鎮區市議員黃敬平、立委魯明哲、黃國園黨部主委蔡忠誠等人士，陸續浮上檯面，呼籲中壢人加入罷王陣營，1月16日一定要出來投票罷免王浩宇！

▲罷王投票進入倒數，藍營民代紛紛站出來。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書）

▲罷王園遊會。（圖／翻攝自罷免王浩宇臉書）

罷王粉專也在近日突破8萬人，罷王粉並紛紛表態「如果有民進黨的民意代表跳出來，支持罷王就更好了！」、「這是中壢區的大事，吳前立委、陳前立委也應該要到場支持站台…」、「讓王浩宇成為，為萊豬付出代價的第一位綠營政客！」

罷王總部並規劃本週六(1月9日)上午10點到下午4點，在中壢區中正公園舉辦大型園遊會，號召市民參加這場公民民主運動！當日14:00～15:00在會場主舞台舉辦「中壢民主講堂」，將邀請各黨派人士及民眾，一起為中壢區的民主宣講，展現「不分藍綠、只問是非」的罷王精神！

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