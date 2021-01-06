王浩宇挺加價換台灣豬！　比美豬美味「貴30元又怎樣？」

▲王浩宇。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

新北一家知名平價麻辣鍋店遭消費者在臉書抨擊，若肉品要換「台灣豬」需要加價30元，引發社會熱議；而店家事後出面解釋，增加台豬菜單是想讓消費者多一種選擇。對此，桃園市議員王浩宇在臉書表示，為什麼消費者無法認同讓「台灣豬」有更高的價值？且台灣豬肉真的比美國豬美味很多，就算貴30元又怎樣？

王浩宇納悶表示，如果今天是西班牙伊比利豬要加價30，那還會有人罵店家嗎？明明台灣豬品質超棒、比美國、加拿大豬都好吃太多，為什麼台灣消費者無法認同讓台灣豬有更高的價值？

王浩宇說，二十年前有好一段時間，在日本市場、超市架上，一盒盒分切工整、油花分布均勻的生鮮豬肉，近半數來自台灣，當時台灣的豬肉外銷訂單，每年最高近台幣600億元，那是台灣豬肉最輝煌的十年。不過，後來因為不肖業者走私中國豬肉帶來口蹄疫，台灣撲殺了幾百萬頭豬後，高品質的台灣豬已經幾十年無法出口。

面對台灣去年守住非洲豬瘟、口蹄疫成功拔針、順利出口，王浩宇指出，去年台灣累計出口豬肉相關製品2541公噸，產值已經高達1805萬5000美元，預計今年還會持續增加。

王浩宇認為，台灣人應該對高品質的台灣豬更有信心，一起看見台灣豬的價值、用行動支持台灣農業。畢竟，台灣豬肉真的比美國豬美味很多，「就算貴30元又怎樣？」

日前有消費者至「雲鼎阿二麻辣」消費後，在臉書秀出菜單，同時指出有部分品項若要選擇台灣豬需要加價30元、40元，2人分享鍋則要加價60元，讓他氣憤的在臉書粉專留下負評，「豬肉立即漲30元是要欺負台灣人嗎？明明很好吃很喜歡的店，為什麼要佔人便宜呢？」

雲鼎阿二麻辣幸福店店長表示，過去店裡都是使用進口豬（以西班牙為主），近期因為萊豬議題，想說讓消費者可以吃到台灣豬肉，不過由於台灣豬成本比進口豬高，因此才會用加價購（30元至60元）的方式，讓消費者可以把進口豬換成台灣豬，並不是藉機漲價。

其他人也看了這些...

►蔡英文：我用最謙卑心情 請國人體諒開放萊豬進口的決定

►「讓蔡英文把萊豬吞回去」 馬英九籲全民連署食安公投

►蔡英文：只要北京有心化解對立 我們願意共同促成有意義對話

更多熱門新聞...

►行政院警告公務員「查緝萊豬送懲戒」 侯友宜：我當後盾

►蔡英文、柯文哲同框出席「無觀眾」元旦升旗 12公尺寬巨幅國旗登場

►馬英九、江啟臣、朱立倫戴國旗口罩升旗 同台展團結迎接2021

►振興一下我們的美麗