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陸新冠疫苗副作用多！台人接種若出問題　陳時中：回國一樣幫治療

▲▼中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

▲中國大陸新冠疫苗接種施打。（圖／CFP）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸國藥集團(Sinopharm)旗下新冠病毒疫苗獲准上市，不過有上海專家指該疫苗副作用多達73種「是全球最不安全的疫苗」；另一方面，陸方規劃「優先安排」接種疫苗的人群包括台籍民眾。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（6）日受訪回應，若國人在中國打疫苗出現副作用，回到台灣還是會為其治療，一樣的照顧。

原上海市疾控中心免疫規劃科主管醫師陶黎納卻在網路發表一篇「國藥的滅活COVID-19疫苗恐成為全球最不安全的」文章，內容透露該疫苗副作用多達73種。儘管該文已經被全數刪除，但仍遭網友備份討論中。

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而中國大陸正針對「重點人群」大規模接種新冠肺炎疫苗，大陸國台辦日前表示，「優先安排」接種疫苗的人群將包括台籍民眾。

陳時中今日針對中國疫苗問題回應，在中國打疫苗萬一有什麼副作用，甚至嚴重致身體損傷，回國後「我們還是會為他們醫治、會照顧他們」。

陳時中也說，不管是藥物或者疫苗，仿單上副作用都會寫不少，重點在於這些副作用可逆與否，對身體傷害多大，發生率多高。「100萬人接種若每種副作用僅有1人，坦白說也不是很重要，但如果接種死了10個人，事情就變很大」陳時中重申，對身體是否造成永久性傷害發生、頻率多高，這才是我們所關心的。

外界也關心接種疫苗以後是否可以縮短隔離檢疫時間，陳時中指出，現階段的疫苗接種都還沒打到完整，目前沒有考慮這件事，因為科學證據都還不足。

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