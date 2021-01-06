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花敬群稱「人心是肉做難免失控」　邱顯智：批評都沒辦法怎麼討論

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委邱顯智5日晚間在臉書發文談論居住正義政策，遭到內政部次長花敬群在下方留言「時代蟑螂實在有夠髒」，花敬群6日受訪時二度致歉，並說「終究人的心還是肉做的，有些時候會失控」。對此，邱顯智表示，比起他的批評，恐怕有許多批評對花敬群來講更難以接受，「不是意見不一樣就叫時代蟑螂」。

▲▼邱顯智受訪回應花敬群批評。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

邱顯智5日晚間針對房價負擔能力指標，在臉書評價居住正義政策，引來花敬群在下方留言批評「時代蟑螂實在有夠髒」。邱顯智質疑，花敬群是否被盜帳號，並且反問髒在哪裡；花敬群則回應，「真理自在人心」。

花敬群6日上午出席內政部電子航行圖使用者論壇，他在會前受訪時表示，對於昨晚他在邱顯智臉書上情緒性、不禮貌發言，再次表示歉意。人總是有情緒，承擔很重的責任，當然也要承擔社會各界的批評；有些批評不是那麼正確，所以說明清楚，但終究人的心還是肉做的，有些時候會失控，再次向大家致歉。

▲▼立法院內政委員會 內政部次長花敬群 營建署長吳欣修。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部次長花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）

邱顯智6日受訪時表示，他認為這是公共政策的討論，「比起我的批評，恐怕有許多批評對他來講更難以接受」，只是覺得花敬群怎麼會有這樣的反應，自己是提出有建設性的批評，指出政府施政哪裡有不對的地方，並且提出解決的辦法，「如果連這樣的批評都沒辦法，就不知道怎麼做公共政策的討論」。

此外，有關外界質疑「花次長打臉花教授」，花敬群受訪時聲稱，「其實就是對我最大的污衊」，所有價值從頭到尾沒有改變過，很多政策希望讓社會穩定地、循序漸進地改變，大家都有可以表達意見的自由，但推動政策一定要一步一腳印。

對此，邱顯智則說，「這個狀況都可用實證，我也不喜歡用這詞」，也許是花敬群有所考量，但公共政策需要透過辯論與討論，每當有人提出質疑時，不應該透過情緒性的用詞處理，而是要透過公共政策辯論與討論「你在做公共政策影響的不是自己，是台灣這麼多人到底有沒有安身立命的地方」。

邱顯智強調，自己一點都不介意此事對他有什麼影響，而是未來在公共政策的討論，是否能有一個理性的開展，這才是重點所在，未來台灣在居住正義的討論上，可以往理性化方向發展，並且保留機會，能夠願意相信別人也可以用同樣嚴謹、論證的方法得出不同結論，這才是民主，「不是意見不一樣就叫時代蟑螂」。

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