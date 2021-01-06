吃晚飯突然開槍射死母親　冷血男拉著14歲妹妹在屍體旁跳舞！

▲男子突然冷血殺死母親。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

美國猶他州23歲男子羅培茲(Mike Lopez)聖誕節前突然在餐桌開槍殺死母親，後來還拉著14歲妹妹在屍體旁跳舞，冷血行徑嚇得17歲妹妹趕緊逃出家中。警方目前以謀殺罪進行偵辦。

事件上月23日發生在史普林維爾市(Springville)，羅培茲與43歲母親拉米雷斯(Victoria Ramirez)一家人正準備要吃晚餐，然而坐下來沒多久他突然朝對方開槍，同時示意14歲妹妹先離開現場，14歲妹妹便起身把自己鎖在浴室，17歲妹妹則在現場目睹一切。拉米雷斯因為臉部和脖子中彈，臨死前竟然告訴兒子，「我知道你會殺了我，我愛你」。

警方表示，14歲妹妹後來返回餐桌旁，摸著死去媽媽的頭髮時，羅培茲突然拉著她的手在遺體旁跳舞，17歲妹妹嚇得躲在廁所中，後來從窗戶逃跑並且求救。警察抵達現場時，發現羅培茲坐在裝滿水的浴缸中，浴缸旁還放著獵槍。

羅培茲被捕時，他哭著坦承射殺母親，但強調「有人要他這樣做」，而驗毒結果顯示體內有大麻反應。17歲妹妹表示，羅培茲最近表現很奇怪，常常莫名沉思，說他正在穿越時空和很多壞人說話，還在事發前一天特別去買獵槍和子彈，並相信他帶著14歲妹妹一起吸毒。

警方則表示，14歲少女在接受偵訊時表現也十分異常，說自己和羅培茲是一國的，2人會輪流時間睡覺守望彼此，而被問到母親死後共舞的事情時，她突然哈哈大笑還唱起歌來，對於母親的死沒有任何情感。羅培茲目前被控一級謀殺罪、擁有武器與在未成年者面前使用暴力等罪名，本案將於12日開庭審理。

Utah man fatally shot mother at dinner table, danced with sister next to body, police say https://t.co/k7gGRdf7vU pic.twitter.com/YNyZOWOR5G — KRMGtulsa (@KRMGtulsa) January 5, 2021

►聽Podcast掌握美選及國際局勢